Comienza la ceremonia de incineración de la Bandera Nacional

La ceremonia de quemar la bandera, también llamada cremación, se celebra para otorgar a este símbolo de la patria un descanso digno y reverente, cuando ha llegado al cierre de su ciclo vital por desgaste natural o por el deterioro causado por el paso de los años.

Razones y Significado del Acto

Prevenir la falta de respeto: Conforme a normas cívicas y legales, una bandera rota, sucia, desteñida o envejecida nunca debe desecharse en la basura o abandonarse, porque ello se interpreta como una ofensa al emblema nacional.

Renovación de valores: Este acto rinde homenaje al servicio que brindó la bandera y simboliza la renovación de los principios patrios y de la soberanía.

Destino de los restos: Después de quemar la tela en un recipiente específico o pebetero, las cenizas se recogen y se entierran o se guardan en urnas, simbolizando que el emblema regresa a la tierra de la patria.