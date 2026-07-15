España y Francia reavivan una rivalidad icónica, ya reconocida como un clásico del fútbol europeo

Las semis de la Copa del Mundo 2026 traen para este martes uno de los choques más aguardados del certamen: España y Francia volverán a cruzarse en un enfrentamiento que, por su historial reciente y la exigencia futbolística de ambas selecciones, se ha consolidado como uno de los grandes clásicos del fútbol europeo.

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El encuentro se disputará en Texas y definirá al primer finalista del Mundial, enfrentando a dos potencias que han marcado la historia reciente del fútbol. Francia acumula dos cetros mundiales, mientras que España conquistó la Copa del Mundo en 2010, consolidándose ambas como referencias del fútbol global.

La rivalidad entre España y Francia se ha agudizado en los últimos años al cruzarse en instancias decisivas de los grandes torneos organizados por la UEFA.

Entre los capítulos más recordados figura la final de la Liga de Naciones de 2021. En aquella ocasión, España se adelantó con un tanto de Mikel Oyarzábal, pero Francia dio la vuelta con los goles de Karim Benzema y Kylian Mbappé. El tanto decisivo del delantero galo desató una gran polémica por una supuesta posición adelantada que, sin embargo, fue validada por el cuerpo arbitral.

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La Eurocopa 2024

La revancha española se dio en las semifinales de la Eurocopa 2024. Francia abrió el marcador con un gol de Randal Kolo Muani, pero España respondió de inmediato con una actuación destacada de Lamine Yamal, quien, con apenas 16 años, marcó un gol histórico antes de que Dani Olmo sellara la remontada. La selección española avanzó a la final y, posteriormente, se coronó campeona del torneo.

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Ahora, ambas potencias vuelven a cruzarse en un escenario aún mayor: una semifinal mundialista. Más allá del pase a la final, el duelo representa un nuevo episodio de una rivalidad que ha crecido gracias a la calidad de sus jugadores, a la frecuencia con la que se enfrentan en instancias decisivas y a la intensidad que caracteriza cada uno de sus duelos.

Con figuras de talla internacional en ambos planteles y antecedentes recientes cargados de emoción, el choque entre España y Francia promete convertirse en otro capítulo memorable de una rivalidad que sigue escribiendo su historia en el fútbol mundial.