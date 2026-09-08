Entre rezos y críticas, Zelaya confirma a HCH su viaje a México para tratamiento médico

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, confirmó a HCH que viajará a México para continuar un tratamiento médico, luego de experimentar un episodio de salud que calificó como de “altísima urgencia” y de gravedad casi sorpresiva.

Zelaya relató que comenzó a presentar presión en el tórax, dificultad para respirar y falta de oxígeno, situación que lo llevó a buscar atención médica.

“Sigo un proceso de altísima urgencia, de gravedad casi sorpresiva. Comencé a sentir una presión en el tórax, una falta de aire y oxígeno”, expresó el exmandatario.

Ante las consultas sobre su estado y su posible viaje a México, Zelaya aseguró sentirse preparado y manifestó que respeta cualquier desenlace.