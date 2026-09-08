El Presidente Asfura recibe las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Perú y Corea del Sur

Este lunes, el presidente Nasry Asfura recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Perú y de la República de Corea del Sur, en una ceremonia que subrayó la orientación de la política exterior de Honduras hacia reforzar las relaciones de cooperación, comercio, inversión y desarrollo con los países socios.

El embajador César Max Larraín Tafur presentó sus credenciales como representante extraordinario y plenipotenciario del Perú ante Honduras. Su acreditación adquiere especial relevancia, debido a que en marzo de este año ambas naciones acordaron restablecer por completo su vínculo a nivel de embajadores y ampliar el diálogo y la cooperación bilateral.

Honduras y Perú mantienen casi 170 años de relaciones diplomáticas, iniciadas el 5 de agosto de 1856, una historia de lazos que ha incluido cooperación y acuerdos en distintos ámbitos.

Asimismo, el presidente Asfura recibió las cartas credenciales de Young-Kyu Park, nuevo embajador de la República de Corea.

Honduras y Corea establecieron relaciones diplomáticas el 1 de abril de 1962, por lo que este año cumplen 64 años de amistad y cooperación, con vínculos que se han extendido a los ámbitos económico, cultural, científico y de desarrollo.

La acreditación de ambos representantes abre una nueva etapa para continuar ampliando la agenda bilateral de Honduras con Perú y Corea y generar mayores espacios de cooperación y oportunidades para el país.