Entradas para la final del Mundial 2026 alcanzan precio récord y superan los 100 mil dólares en reventa

Autora: Daniela Rivera.

Asistir a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en un lujo al alcance de muy pocos. A apenas días del esperado choque entre Argentina y España en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, los precios de las entradas en plataformas de reventa han alcanzado cifras sin precedentes.

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Según imágenes difundidas por sitios especializados en la venta de boletos, los pases más económicos rondan los 8 mil dólares, mientras que las localidades más exclusivas superan los 100 mil dólares por persona. En el mapa de asientos también se observan rangos entre los 15 mil, 20 mil, 40 mil y hasta más de 80 mil dólares, dependiendo de la ubicación y la demanda.

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Las causas del alza

El repunte responde al enorme interés por ver una final histórica, lo que ha disparado los precios en el mercado de reventa. Analistas del sector sostienen que este encuentro podría convertirse en el evento deportivo con las entradas de reventa más onerosas celebradas en Estados Unidos, incluso por encima de varios Super Bowls y finales de la NBA.

Cabe señalar que estos montos corresponden principalmente a plataformas de reventa y no reflejan el precio oficial fijado por la FIFA, cuyos boletos para la final resultaron notablemente más accesibles en las fases iniciales de venta, aunque también aumentaron con el sistema de precios dinámicos.

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Para miles de aficionados, el sueño de vivir una final mundial desde las gradas implicará una inversión de decenas de miles de dólares, sumando además los gastos de viaje, hospedaje y comida, convertido este encuentro en uno de los espectáculos deportivos más exclusivos del año.