Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella triunfa en una segunda vuelta reñida y supera a Iván Cepeda por más de 200.000 votos

Con el 99,65% de las mesas escrutadas, Abelardo de la Espriella se sitúa como el presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030, al sumar 12.921.702 votos. Le lleva 248.310 sufragios de ventaja a Iván Cepeda, cuya cifra de apoyos alcanzó 12.673.392 votos registrados en las urnas.

Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030, tras imponerse en la segunda vuelta al candidato del oficialismo, Iván Cepeda. El anuncio se hizo público tras el escrutinio, en el que la mayoría de los votantes respaldó su opción para ocupar la Casa de Nariño.

Durante la primera vuelta presidencial, el candidato en ese momento encabezó la contienda con 10.361.499 votos, lo que equivalía al 43,74% del total, mientras Iván Cepeda obtuvo 9.688.361 sufragios, es decir el 40,90% del total registrado.

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia cierra una campaña que, en menos de un año, convirtió a uno de los abogados más mediáticos del país en una de las figuras centrales de la política nacional. Sin haber ocupado cargos de elección popular ni desempeñado funciones en el Gobierno, forjó una candidatura basada en su condición de empresario, litigante y figura de opinión en redes sociales, desde donde logró consolidar una comunidad de seguidores antes de anunciar oficialmente sus aspiraciones presidenciales en julio de 2025.