Ecuador empata 0-0 con Curazao y encara a Alemania por el Mundial 2026

Ecuador empató sin goles frente a Curazao y quedó al borde de quedar eliminado del Mundial 2026: tras dos jornadas en el Grupo E solo suma un punto, y la Tricolor depende de un desenlace casi imposible en la última fecha ante Alemania para conservar alguna esperanza en el torneo.

El estadio de Kansas City fue escenario de una de las noches más dolorosas para el fútbol ecuatoriano en años. La tricolor llegó obligada a ganar y a convertir, ejerció 27 remates —15 entre los tres palos—, pero se topó con un arquero que convirtió la noche en su jornada personal y con un conjunto caribeño que supo cuándo retroceder y cuándo aguantar el resultado.

El nombre que Ecuador tardará en recordar es Eloy Room. El guardameta de Curazao fue protagonista desde los primeros minutos: en el minuto dos ya había negado un gol cantado a Enner Valencia, que quedó solo frente al arco tras un pase de Moisés Caicedo y no pudo convertir ante la rápida salida del portero. Fue el primero de una larga serie de intervenciones que acabarían por definir el choque.

Ecuador golpeó, pero no logró atravesar la resistencia

La tricolor lo probó de todas las maneras. En el minuto 12, John Yeboah remató cruzado desde el área sin la potencia deseada. En el 16, Gonzalo Plata probó su suerte y Room volvió a responder. En el 20, Valencia produjo dos remates consecutivos sin éxito. Ecuador acumulaba llegadas, pero el marcador siguió inalterado.

Curazao, por su parte, no renunció a la salida rápida de contragolpe. En el minuto 7 desperdició una buena llegada que Willian Pacho cortó con un cruce oportuno. En el 30, un fallo en la salida ecuatoriana abrió el camino al primer tanto caribeño, pero Pacho volvió a intervenir dentro del área para evitar el gol. La defensa del Paris Saint‑Germain fue el otro muro que sostuvo a Ecuador cuando el encuentro amenazaba con tornarse en un desastre total.

La segunda mitad no cambió el guion. Ecuador salió con mayor fruición y Curazao se resguardó todavía más junto a su portería. En el minuto 62, Valencia probó desde lejos. En los 63 y 64, Kevin Rodríguez ensayó dos remates más. En el 65, Valencia volvió a intentar. En el 66, Room detuvo primero a Valencia y luego a Rodríguez en la misma jugada. En el 72, Nilson Angulo remató y el arquero respondió. En el 73, Hincapié y Yeboah sumaron dos nuevas aproximaciones. En el 77, Valencia volvió a rematar y Room volvió a aparecer. En el 80, el meta ecuatoriano rechazó a Pedro Vite y a Gonzalo Plata en una misma secuencia.