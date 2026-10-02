El único portaaviones de una potencia nuclear lleva ocho años en el dique seco y ya se ha incendiado dos veces

Un buque concebido para proyectar poder ha pasado a ser, durante años, un recordatorio de límites. Mientras otras marinas muestran despliegues, este casco gigantesco permanece inmóvil, encerrado en un proceso de reparación que no termina, golpeado por averías y percances que han alimentado el escepticismo.

“Es el ejemplo más visible de cómo la brújula industrial puede perder el norte”, resume un analista naval, aludiendo a un calendario que se estira y a incidentes que no dejan de acumularse. La percepción pública ha cambiado: de orgullo tecnológico a símbolo de agotamiento.

Un símbolo varado

El portaaviones, botado en la década de los ochenta y operativo desde principios de los noventa, ha sido durante años la pieza más pesada de la flota de superficie. Hoy permanece atado al astillero, con promesas de retorno que se posponen una y otra vez.

Su silueta, antaño asociada a desfiles navales, se ha vuelto una postal de espera. “No es solo el metal; es el mensaje que envía”, comenta un oficial retirado, apuntando a la erosión de la disuasión.

Incendios y accidentes

La secuencia de reveses incluye la pérdida del gran dique flotante que colapsó en plena modernización, y al menos dos incendios durante las obras que obligaron a detener tareas y revisar protocolos. Cada incidente añade costes, multiplica retrasos y deja preguntas abiertas sobre la seguridad del proceso.

Los ingenieros hablan de tuberías renovadas, calderas reemplazadas y sistemas de aterrizaje revisados. Pero el parte más amargo es intangible: confianza mellada y expectativas a la baja.

Un calendario que se estira

La promesa de “un par de años” derivó en ocho, con nuevas fechas que se mueven como la línea del horizonte. La complejidad de una nave única —sin gemelos para canibalizar o replicar— vuelve cada reparación en un proyecto a medida.

Los plazos cayeron en un bucle de reprogramaciones. “Cuando falta una pieza, faltan tres”, ironiza un técnico, describiendo una cadena de suministros tensionada y una burocracia que no siempre ayuda.

Por qué se alarga tanto

Falta de infraestructura adecuada tras el hundimiento del dique flotante principal.

tras el hundimiento del dique flotante principal. Incendios y daños colaterales que obligan a retrabajos extensos.

extensos. Sanciones y restricciones que complican la importación de componentes.

de componentes. Fuga de talento técnico y rotación de contratistas .

. Sobrecostes que impactan en otras líneas de financiación .

. Diseño original con tecnologías obsoletas difíciles de integrar con lo nuevo.

Efectos estratégicos

Sin cubierta de vuelo operativa, la aviación embarcada pierde su escuela y su ciclo. Tripulaciones, mecánicos y pilotos necesitan horas de práctica que el muelle no ofrece. La flota ajusta su doctrina, priorizando fragatas, submarinos y misiles costeros, mientras la bandera de presencia global ondea con menos fuerza.

Rivales y socios toman nota. En el tablero geopolítico, la ausencia de un ala aérea embarcada limita opciones en crisis lejos del litoral propio.

Lo que revela de la industria

El caso desnuda una tensión de fondo: proyectos enormes sobre una base industrial que envejeció más rápido que su ambición. Las cadenas de valor requieren proveedores fiables, certificaciones ágiles y cuadros técnicos estables. Cuando alguno de esos pilares falla, los calendarios se derriten.

“Reparar es siempre más difícil que construir”, admite un supervisor, “porque cada tornillo esconde una sorpresa”. Esta nave ha escondido demasiadas.

Miradas comparativas

Otras marinas con varios portaaviones reparten cargas, dispersan riesgos y sostienen un ciclo de entrenamiento continuo. Disponen de diques redundantes, plantas especializadas y series de buques que comparten piezas. Aquí, la unicidad se volvió vulnerabilidad: un solo casco, un solo punto de fallo, un solo relato a merced de los acontecimientos.

El contraste no pretende glorificar a nadie, sino subrayar un hecho: la resiliencia es una propiedad de los sistemas, no de las consignas.

¿Qué puede pasar después?

Hay tres derivas plausibles. La primera, retorno gradual al mar con capacidades limitadas y un calendario de pruebas cauteloso. La segunda, una extensión del dique seco por nuevas contingencias o por ajustes de financiación. La tercera, la decisión pragmática de reducir el perfil operativo y priorizar plataformas más baratas y repetibles.

Cualquiera de las tres exige transparencia creíble, priorización presupuestaria y una hoja de ruta industrial que aprenda de lo andado. “Los barcos cuentan historias”, dice un historiador naval. La de este coloso habla de orgullo, desgaste y la posibilidad —todavía abierta— de una resurrección con los pies en la tierra.