Alemania derrota 2-0 a Serbia y consigue su primer triunfo en la era de Jürgen Klopp

La escuadra alemana se impuso 2-0 a Serbia este jueves, en la tercera jornada de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, logrando de este modo su primera victoria bajo la dirección técnica de Jürgen Klopp.

Con una alineación renovada dentro del proceso de renovación del estratega germano, el equipo local marcó el tempo desde los compases iniciales gracias a una presión alta sobre la salida balcánica. El marcador se abrió a los 39 minutos, cuando Tom Bischof sacó provecho de un rebote en el poste tras un remate previo de Florian Wirtz, enviando el balón a las redes con un disparo de zurda.

En la segunda mitad, la presión alemana continuó de forma sostenida. A los 61 minutos, Florian Wirtz selló la victoria con un remate de derecha tras recibir un pase de Maximilian Mittelstädt, dejando la ventaja en 2-0. Aunque el ritmo del encuentro decayó en los minutos finales tras los cambios efectuados por el banco serbio, la victoria de Alemania se sostuvo sin contratiempos hasta el pitido final.