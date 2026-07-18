El Salvador inaugura el estadio de fútbol más moderno de América Latina

El Salvador se alista para situarse como referencia en la infraestructura deportiva gracias a la edificación del nuevo Estadio Nacional, una instalación que aspira a figurar entre las más modernas y vanguardistas de toda América Latina. El proyecto, que se está levantando en Antiguo Cuscatlán, contará con un aforo de 50,000 personas, tecnología de punta, un diseño orientado a la sostenibilidad y cumplimento de los estándares FIFA.

El plan recibe financiación del gobierno de China como parte de una cooperación bilateral y prevé un estadio totalmente techado, asientos individuales para cada espectador, iluminación LED de alta eficiencia, conectividad inteligente y amplias zonas comerciales y de entretenimiento, con el objetivo de brindar una experiencia comparable a la de los grandes recintos deportivos a nivel mundial.

Además de acoger encuentros de fútbol, el recinto está concebido para conciertos, eventos internacionales y espectáculos de gran magnitud, convirtiéndose en un nuevo icono arquitectónico para la región. Sus promotores sostienen que rivalizará en modernidad con estadios icónicos como el Maracaná y el Estadio Azteca, ubicando a El Salvador en el radar de las grandes sedes deportivas de América Latina.

Entre las particularidades más destacadas de la iniciativa se encuentran:

Aforo para 50,000 espectadores.

Extensión aproximada de 170,000 metros cuadrados.

Más de 2.000 plazas de estacionamiento.

Asientos individuales para todos los asistentes.

Tecnología de gestión inteligente para energía y agua.

Infraestructura conforme a los requisitos de la FIFA.

Diseño sostenible orientado a la eficiencia ambiental.

La edificación del estadio se integra en una estrategia destinada a fortalecer el deporte, el turismo y la economía nacional, con la expectativa de atraer competiciones internacionales y generar un considerable impacto económico. Diversos medios especializados destacan que se tratará de una de las obras de infraestructura deportiva más audaces llevadas a cabo en Centroamérica en años recientes.