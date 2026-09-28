El Salvador da la bienvenida al turismo mundial: San Salvador acoge la ONU Turismo 2026

En estos días, San Salvador se transforma en el escenario de una cita internacional de gran relevancia: El Salvador encabeza las actividades oficiales por el Día Mundial del Turismo 2026, una jornada que este año centra su atención en el impacto de la tecnología y de la inteligencia artificial sobre la industria turística.

Las actividades se iniciaron el 25 de septiembre y se prolongarán hasta este domingo 27, día en que se celebra oficialmente a nivel mundial esta conmemoración. El programa reúne en la capital salvadoreña a autoridades y representantes de diversos sectores vinculados al turismo.

Más de 30 delegaciones internacionales toman parte en el encuentro, donde se examinan las transformaciones que atraviesa la industria ante el vertiginoso avance de las tecnologías emergentes.

Uno de los temas centrales de debate es, precisamente, la integración de la inteligencia artificial, junto con la digitalización de los destinos turísticos y las herramientas disponibles para enriquecer la experiencia de los visitantes, hacer más eficientes los procesos y avanzar hacia esquemas de turismo más sostenibles.

La designación de El Salvador como sede oficial fue aprobada por la Asamblea General de ONU Turismo, mediante la resolución A/RES/791(XXVI). El encuentro se desarrolla bajo el lema “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”.

Con esta celebración, San Salvador reúne durante varios días a representantes del sector turístico internacional, en un lugar dedicado al intercambio de experiencias y al análisis del papel que la innovación tecnológica desempeñará en el porvenir de los viajes y del turismo.