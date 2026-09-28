Sávio respalda a Vinicius Jr. y solicita paciencia ante su racha en el Real Madrid

Sávio, legendario exjugador del Real Madrid y de la selección brasileña, dio su visto bueno a Vinicius Jr., asegurando que el delantero merengue cuenta con el talento y la fortaleza necesarias para superar la mala racha que atraviesa en el conjunto blanco.

En declaraciones concedidas a Tribuna, el exextremo admitió que, aunque sigue la actualidad del fútbol español desde Brasil sin el detalle del día a día, el factor psicológico resulta clave para reconducir la situación. Según Sávio, Vinicius debe mantenerse “extremadamente concentrado mentalmente” y armarse de paciencia para reencontrarse con su mejor versión.

Asimismo, recordó los difíciles momentos que afrontó el atacante en sus primeros años al arribar a la capital española, pidiendo calma tanto a la afición como al entorno del club.

“Ahora mismo, por supuesto, no está viviendo su mejor momento, pero superará esta fase porque tiene el talento y la capacidad. Solo tenemos que esperar”, concluyó Sávio, confiado en que el delantero volverá a ser determinante en el ataque madridista.