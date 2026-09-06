El portaaviones que Francia le vendió a un país latinoamericano terminó hundido a propósito en el Atlántico tras 20 años sin poder navegar

Un veterano de la Guerra Fría, reconvertido para nuevas misiones en el hemisferio sur, acabó sus días en el fondo del Atlántico. La historia del portaaviones que Francia transfirió a Brasil es la de una promesa tecnológica que, con el tiempo, devino en un quebradero de cabeza: dos décadas de averías, litigios ambientales y decisiones difíciles que culminaron en un hundimiento controlado lejos de la costa.

Un gigante con historia compartida

Nacido en los años sesenta, el buque sirvió durante décadas en la Marina francesa antes de cambiar de bandera a comienzos de los 2000. Con su llegada a América Latina, fue rebautizado y presentado como un salto cualitativo para la aviación naval de la región. Durante un tiempo, permitió operaciones con aviones de ala fija y entrenamientos con catapultas de vapor.

Pero el desgaste estructural, los sistemas anticuados y un mantenimiento caro lo mantuvieron más tiempo en puerto que en alta mar. Como resumió un oficial retirado, “era un símbolo, pero también un paciente crónico”.

Un sueño caro que se volvió problema

Las intervenciones planificadas resultaron interminables y las reparaciones, onerosas. Hubo incendios, fallas en la planta propulsora y paradas técnicas que mordieron el presupuesto. Finalmente, el buque fue retirado del servicio activo y quedó a la espera de un destino final que respetara normas ambientales y realidades logísticas.

Para la Marina, mantenerlo amarrado implicaba riesgos y costos: corrosión acelerada, integridad comprometida del casco y posibilidad de un hundimiento no controlado cerca del litoral. “La decisión debía ser técnica y oportuna”, señalaron en un comunicado, calificando la situación de “inevitable por los riesgos crecientes”.

La odisea del desguace frustrado

El plan inicial era enviarlo a desguace en el extranjero, bajo supervisión y con protocolos de seguridad. Sin embargo, permisos revocados, temores por materiales peligrosos y negativas portuarias dejaron al coloso navegando a la deriva administrativa. Remolcado durante meses, el casco se deterioró aún más, y cada escala potencial abría un nuevo frente legal.

Organizaciones ambientales alertaron sobre la carga tóxica a bordo y pidieron evitar una tragedia ecológica. “Estamos ante una bomba de relojería hecha de asbesto y químicos persistentes”, denunciaron colectivos internacionales, reclamando transparencia y trazabilidad.

Qué había dentro que preocupaba

Más allá del acero y los cables, el buque albergaba residuos y componentes propios de su generación tecnológica. Entre los preocupantes, especialistas mencionaban:

Asbesto en aislamientos térmicos y acústicos

Bifenilos policlorados (PCB) en equipos eléctricos

Pinturas con metales pesados como plomo y mercurio

y mercurio Residuos de hidrocarburos y lodos oleosos

Cada rubro exigía manejo especializado y un itinerario claro de reciclaje o disposición final, algo difícil de garantizar con un casco envejecido y movilidad limitada.

El hundimiento decidido y el mar como tumba

Ante la falta de puertos dispuestos a recibirlo y el rápido deterioro, la Marina brasileña anunció el hundimiento deliberado mar adentro, a cientos de kilómetros de la costa y en aguas profundas de varios miles de metros. La zona fue seleccionada por su gran batimetría, baja sensibilidad ecológica relativa y distancia de rutas pesqueras y de navegación.

“Fue la opción menos mala entre alternativas peores”, explicó una fuente militar, apuntando a la inminencia de fallas estructurales. El procedimiento buscó minimizar impactos: apertura de válvulas, control del lastre y verificación de estanqueidad para dirigir el descenso de forma estable.

Un mar de críticas y preguntas pendientes

Las voces críticas, sin embargo, no callaron. ONG y expertos reclamaron que el acto sienta un precedente peligroso y cuestionaron la evaluación de impacto y el inventario de sustancias. “Se eligió la salida más rápida, no la más responsable”, lamentaron, recordando compromisos internacionales sobre residuos peligrosos.

Ambientalistas alertaron sobre la liberación paulatina de tóxicos y el potencial daño a la biota de profundidad. La Marina replicó que el riesgo agudo de un colapso incontrolado cerca de la costa habría sido peor, tanto para las personas como para los ecosistemas costeros.

Lecciones para América Latina y para la defensa

El episodio destapa una tensión crónica en la región: la aspiración a contar con medios de alta complejidad frente a presupuestos y capacidades de sostenimiento limitadas. Adquirir grandes plataformas es una decisión; mantenerlas y retirarlas sin dañar el entorno es otra, igual o más difícil.

Para futuras compras, varios analistas proponen contratos que incluyan desde el inicio planes de fin de vida, fondos de desmantelamiento y auditorías independientes de materiales peligrosos. También, cooperación regional para reciclar buques con estándares verificables y cadenas de custodia claras.

Al final, el viejo gigante no volvió a navegar, pero sí dejó una estela de debates que continuará. Entre la memoria de su pasado glorioso y las lecciones de su final amargo, queda una pregunta abierta: cómo equilibrar ambición tecnológica y responsabilidad ambiental cuando los barcos, como las épocas, llegan a su fin.