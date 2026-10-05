El portaaviones más veterano de la Marina estadounidense se prepara para un adiós medido, tras más de medio siglo de ola en ola. No es solo acero y números: es memoria, técnica y resiliencia. Su partida abre un capítulo de balance y de futuro, con ecos de cubiertas batidas por el viento y noches de guardia en mares lejanos.

Un gigante que marcó una era

Concebido en la estela de la Guerra Fría, este coloso de propulsión nuclear simbolizó durante décadas el alcance global de Estados Unidos. Desplaza cerca de 100.000 toneladas y supera los 330 metros de eslora, una auténtica “ciudad flotante” con panaderías, talleres y una pista que nunca duerme. Tripulaciones de miles de marinos mantuvieron vivo su pulso, entre ciclos de despliegue, mantenimiento y entrenamiento. “Lo que parece rutina es, en realidad, una coreografía milimétrica”, recordó un oficial de vuelo.

Durante 51 años, su sello fue la constancia: despegar, recuperar, repostar y lanzar, día tras día, bajo sol abrasador o en mares grises. Dos reactores alimentaron su resistencia, permitiendo largas travesías sin reabastecimiento de combustible. En su cubierta, generaciones de aviadores aprendieron a confiar en un cable de acometida y en un equipo que, segundo a segundo, marcaba la diferencia.

De Teherán al Indo-Pacífico

El barco estuvo donde la política exigía un ala lista y una bandera visible. Del océano Índico en tiempos de crisis con Irán a los cielos del Mediterráneo y el Golfo Pérsico, su presencia fue una señal de compromiso y de disuasión. En 1981, cazas embarcados se midieron con aparatos libios sobre el Golfo de Sidra, dejando una huella táctica y un manual de procedimientos. Décadas después, apoyó operaciones contra grupos yihadistas en Oriente Medio, con salidas diarias que estresaron la logística y el temple de los equipos.

“Cada cubierta cuenta una historia, y esta lleva muchas capas de pintura y memoria”, dijo un suboficial con tres décadas a bordo. También voló en patrullas del mar de China Meridional, compartiendo espacio con escoltas, reabastecedores y un enjambre de helicópteros. Su vida operativa encadenó etapas muy distintas, pero la misión fue coherente: proyectar poder con precisión y prudencia.

Hitos de una vida en acero

A lo largo de su trayectoria, encadenó misiones que moldearon su leyenda y la doctrina de la aviación naval:

1975: Puesta en servicio y primeras pruebas de un concepto de cubierta más eficiente .

y primeras pruebas de un concepto de cubierta más . 1981: Enfrentamiento aéreo sobre el Golfo de Sidra , validando tácticas y reglas de empeño .

, validando tácticas y reglas de . 1990s: Vigilancias y zonas de exclusión aérea en el Golfo , con ciclos intensivos de salidas .

, con ciclos intensivos de . 2003: Apoyo a operaciones en Irak , con oleadas coordinadas de ataque y ISR .

, con oleadas coordinadas de ataque y . 2017: Golpes contra ISIS bajo el paraguas de una coalición amplia , integrando datos en tiempo real .

, integrando datos en tiempo . 2020-2021: Uno de los despliegues más largos de la era moderna, combinando disuasión en dos teatros.

“Si algo define a este barco, es su elasticidad operativa”, resumió un excomandante de ala embarcada.

El adiós: técnica, legado y reciclaje

Retirar un portaaviones nuclear es un proceso quirúrgico, que empieza por el desarme de sistemas y el defueling de los reactores. En astilleros del noroeste del Pacífico, equipos especializados desmontarán módulos, clasificarán materiales y enviarán secciones al programa de reciclaje naval de barcos y submarinos. Nada es rápido, nada es improvisado: la seguridad y la trazabilidad son la norma, igual que lo fueron durante cada zarpe.

Pero más allá del acero, queda un legado humano y técnico. Miles de marinos aprendieron oficios, lideraron equipos y forjaron una cultura de seguridad basada en procedimientos y confianza. “Aquí aprendí que la excelencia no es un eslogan, es un hábito repetido bajo presión”, confiesa una jefa de mantenimiento de cubierta de vuelo.

Pantalla grande, cultura y mito

La pop culture amplificó su silueta, de noticieros en blanco y negro a rodajes que hicieron de su cubierta un escenario. Películas icónicas retrataron la vida embarcada, desde maniobras con vientos cruzados hasta la tensión de la noche sin luna. Su nombre quedó pegado a una cierta idea de poder silencioso, del zumbido de catapultas y el chasquido de un gancho de aterrizaje. “Cuando los jets rugen, el barco parece respirar”, dicen los veteranos con una mezcla de orgullo y nostalgia.

Una flota en transición

Mientras este veterano se retira, la Marina avanza con portaaviones de la clase Ford, con catapultas electromagnéticas y una integración más digital. La promesa es más generación de salidas, menos mantenimiento y mejor eficiencia de la tripulación, con espacios pensados para drones y nuevas arquitecturas de datos. Detrás están también los números: costes, cadencias de astillero y un entorno estratégico más disperso y contestado.

La pregunta no es si los portaaviones siguen siendo relevantes, sino cómo operarán en redes de sensores, armas de largo alcance y ciberdefensas resilientes. El relevo no borra la enseñanza del pasado: movilidad, volumen de fuego y una cubierta que convierte planes en hechos, minuto a minuto. “Los barcos cambian, la misión permanece”, sintetizó un contralmirante, mirando el casco que pronto quedará en silencio.

Y así, bajo banderas plegadas y ecos de sirena, este gigante cierra su derrota final hacia puerto. Se va con discreción, como llegaron tantas madrugadas sus escuadrones al punto de espera. Queda el recuerdo del olor a queroseno, del viento en la cara y de una estela que, durante 51 años, dibujó un mapa de acero sobre el mar.