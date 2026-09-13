El papel clave de Cholo Simeone tras la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1

Como ya es costumbre al cierre de cada sesión de calificación, aparece una figura destacada de diferentes ámbitos para entregar el trofeo al poleman de la jornada. Y el gran protagonista de esta ceremonia en el Gran Premio de España fue el entrenador argentino Diego Pablo Simeone.

El Cholo, técnico del Atlético de Madrid que cumplirá 15 años al frente del club en diciembre próximo, entregó a Lando Norris el trofeo neumático después de que el británico registrara el tiempo más rápido de la primera sesión de qualy en el estreno del Madring, el circuito especial inaugurado esta temporada para albergar la 14ª fecha de la temporada.

No es la primera figura del fútbol argentino que participa en este evento: Gabriel Batistuta fue quien entregó el trofeo a Charles Leclerc tras la clasificación en el Gran Premio de Italia 2022 y Paulo Dybala ocupó idéntico papel entregando el premio a Max Verstappen en Silverstone 2023.

El británico, vigente campeón mundial, fue la gran sorpresa entre los equipos punteros en la clasificación. En los instantes finales, después de haber estado alejado en todas las sesiones previas, marcó un crono de 1:31.824 y aventajó por 0.011 a Andrea Kimi Antonelli, quedando 0.140 por delante de Max Verstappen para tomar la pole. Su compañero de McLaren, Oscar Piastri, arrancará 7°.