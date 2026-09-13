Asfura se desmarca de Cerimedo y afirma: ‘Él es responsable de sus actos; no tiene que ver con Honduras ni conmigo’

El jefe de Estado hondureño, Nasry Asfura, realizó comentarios respecto a la situación de Fernando Cerimedo, quien durante la contienda electoral ocupó el cargo de asesor de su campaña y que, en la actualidad, enfrenta señalamientos y procesos de investigación en otros países.

Asfura sostuvo que Cerimedo debe responder por cada acción emprendida, ya sea en suelo hondureño o fuera de él. “Él asume la responsabilidad de sus actos”, declaró el mandatario.

Cerimedo ha sido señalado por presuntos ilícitos como lavado de activos y tentativa de homicidio, además de investigaciones vinculadas a posibles vínculos con el narcotráfico y a la utilización de influencias.

Frente a estas acusaciones, el presidente se desmarcó de las gestiones de su exasesor de campaña y enfatizó: “No es cosa de Honduras, no me corresponde a mí”. También le deseó suerte para que pueda esclarecer su situación.