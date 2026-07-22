El hospital de campaña de España concluye su misión en Venezuela tras atender a 3.500 pacientes

El hospital de campaña desplegado por España en un parque del este de Caracas completó su misión en Venezuela, tras atender a entre 3.500 y 3.600 pacientes, la mayoría afectados por el doble sismo de hace cuatro semanas, informó este miércoles a EFE Marta Catalinas, la responsable de la misión.

«Las operaciones se cerraron el día 20 (de julio); cerramos el hospital y ahora estamos en la fase de cierre definitivo», comentó a EFE Catalinas, mientras el personal desarmaba los equipos instalados en el parque del Este para guardarlos en cajas de madera.

La misión española llegó el 1 de julio, con la finalidad de hacer funcionar el hospital a partir del día 4. Los especialistas brindaron atención clínica de urgencia, consultas generales, pediatría, obstetricia, traumatología, fisioterapia y salud mental.

«Siempre se consideró que esto sería temporal, así que fue un momento agridulce y también de cierre», comentó Catalinas, quien además es jefa del área de emergencias humanitarias de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

La labor llevada a cabo por los especialistas

El equipo estuvo formado por noventa personas, entre profesionales de la salud, personal logístico y equipo de coordinación. En conjunto, realizaron más de 4.200 consultas, destacando la fisioterapia y la salud mental entre las atenciones más solicitadas.

La mayor parte de los pacientes eran víctimas de los sismos, que han dejado más de 5.300 muertos y 16.740 heridos. También atendieron a personas con patologías crónicas o que no podían acudir a otros centros hospitalarios por los daños provocados por los sismos.