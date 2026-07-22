Mundial 2026 bate récords de audiencia en EE. UU. y eleva la popularidad de otros países

El cierre del Mundial 2026, celebrado el 19 de julio, posicionó a Estados Unidos en el centro del interés global al registrar los mayores índices de audiencia y un salto sin precedentes en la actividad digital de sus figuras futbolísticas, según informes oficiales de Nielsen y Variety. El evento, extendido durante 39 días y con la participación de 48 equipos, estableció nuevos estándares tanto en el consumo televisivo como en la interacción digital del público estadounidense.

De acuerdo con datos de Variety y la consultora Nielsen, la final entre España y Argentina reunió a 22,6 millones de espectadores en territorio estadounidense a través de Telemundo y Peacock, convirtiéndose en la transmisión más vista de la historia del fútbol en español en el país. Por su parte, el encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, disputado el 1 de julio, fijó un nuevo récord al atraer 26,4 millones de televidentes por Fox, lo que lo convirtió en el partido de fútbol más visto en inglés en Estados Unidos.

La edición 2026 de la Copa Mundial, la primera en contar con 48 selecciones, permitió la llegada de nuevos países al escenario internacional y generó un total de 104 partidos. Según ESPN, la expansión del torneo no solo amplió la competencia, sino que también elevó la exposición y el crecimiento digital de jugadores, con un impacto especialmente notorio en el mercado estadounidense.

¿Cuánta audiencia registró el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Las cifras oficiales reflejan un crecimiento sin precedentes en la audiencia televisiva del Mundial 2026 en Estados Unidos. La final entre España y Argentina fue seguida por 22,6 millones de personas a través de Telemundo y Peacock, según los datos preliminares de Nielsen y reportados por Variety. Esta cifra convierte a la final en el evento futbolístico de mayor audiencia en televisión en español en la historia del país.