Johel Zelaya, exfiscal, impulsa la fiscalización de funcionarios y denuncia campañas mediáticas en su contra

El exfiscal general de la República, Johel Zelaya, afirmó públicamente que la labor de cada funcionario público debe someterse al escrutinio de la sociedad, tal como sucedió con su desempeño cuando estuvo al frente del Ministerio Público (MP).

Zelaya denunció que durante su mandato en el ente fiscalizador se gestó de forma sostenida una campaña de desprestigio en su contra, orquestada desde distintos medios de comunicación. En ese marco, enfatizó que la supervisión ciudadana e institucional debe funcionar como un referente equitativo para todos los gestores públicos del Estado.

A pesar de las críticas que enfrentó durante su gestión en el MP, Zelaya defendió su trabajo y afirmó que es necesario sostener altos estándares de exigencia y transparencia en cada dependencia del gobierno.