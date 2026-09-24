La Gaceta informa sobre el cierre de las clínicas oftalmológicas de Xiomara Castro

La publicación del Decreto 166-2026 faculta al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) para efectuar una donación conjunta e irrevocable a la Secretaría de Salud (SESAL) de los equipos y bienes adquiridos para los centros oftalmológicos y ópticas del programa Operación Milagro.

La normativa abarca equipamiento médico oftalmológico, mobiliario para las áreas clínicas y administrativas, instrumental quirúrgico, tecnología y consumibles técnicos obtenidos en el marco de los convenios firmados en 2025 entre INJUPEMP, INPREMA, SESAL, la Secretaría de Planificación Estratégica, municipalidades y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La acción se enmarca en un proceso de transición institucional de los servicios oftalmológicos. El decreto autoriza la transferencia de los bienes a la SESAL; no establece por sí mismo el cierre definitivo de las clínicas, por lo que es necesario distinguir entre la cesión de equipamiento y la continuidad operativa de los centros. Con anterioridad, la SESAL ya había informado que su objetivo era garantizar la continuidad de estos servicios mediante una transición institucional.