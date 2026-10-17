El ejército español mantiene miles de soldados en dos ciudades de África y es el único de Europa con una frontera terrestre en ese continente

En el extremo norte de África, dos ciudades españolas laten con un pulso propio, sostenidas por una presencia militar permanente y por una geografía que impone responsabilidades. Cada amanecer, patrullas, centros de mando y equipos de vigilancia se coordinan para garantizar una seguridad que es también europea, en una frontera terrestre tan singular como sensible. “Aquí todo está cerca: el mar, la frontera y la historia”, se escucha a menudo en los pasillos y en los puestos de observación.

Dos plazas históricas frente al Estrecho

Ceuta y Melilla miran al Mediterráneo desde colinas rocosas y barrios que mezclan lenguas, mercados y tradiciones. Su posición frente al Estrecho convierte a estas ciudades en un punto de paso y de vigilancia, donde lo local y lo geopolítico chocan con fuerza diaria.

Ambas comparten perímetros vallados que delimitan el borde entre la Unión Europea y Marruecos, un límite donde la diplomacia se mide en metros y la calma se custodia con medios disuasorios. A pocos kilómetros, pequeños peñones e islas completan un mapa de rocas y espuma que exige atención constante y respuestas muy rápidas.

No es un borde cualquiera: es la única frontera terrestre de un país europeo en el continente africano, una rareza estratégica que multiplica el peso de cada decisión militar. “No es solo una línea en el mapa; es un sistema vivo”, repiten oficiales y analistas.

Una guarnición permanente y versátil

En estas ciudades se asientan las Comandancias Generales, con unidades de Regulares y de La Legión que alternan instrucción, presencia y apoyo a la población. La combinación de infantería, artillería, caballería, ingenieros y logística busca una versatilidad capaz de responder a incidentes en minutos y sostener operaciones durante semanas.

Son “miles de uniformes” que suman experiencia en terreno urbano, costa recortada y relieves cortos pero abruptos. A ello se añaden capacidades de vigilancia terrestre y marítima, enlaces con la Armada y coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque la frontera exige interoperabilidad y reacción conjunta.

Misión cotidiana: disuasión, vigilancia y apoyo

El día a día combina patrullas, sensores de última generación y ejercicios de adiestramiento que mueven piezas como en un tablero de ajedrez. La prioridad es clara: prevenir incidentes, contener riesgos y asistir cuando lo civil requiere un brazo extra.

Vigilancia de perímetro y costa en turnos continuos, con énfasis en detección temprana y respuesta escalonada y proporcional .

y respuesta escalonada y . Apoyo a la autoridad civil en emergencias, desde temporales hasta operaciones de búsqueda y protección de infraestructuras críticas .

y protección de infraestructuras . Presencia disuasoria en puntos sensibles, con patrullas mixtas y protocolos de alerta gradual y coordinación multinivel .

y coordinación . Instrucción en ambientes urbanos costeros, con simulaciones de alta intensidad y empleo de herramientas no letales y tecnológicas .

y empleo de herramientas no letales y . Cooperación internacional y ejercicios con aliados, para compartir prácticas y reforzar la compenetración operativa.

“Se trabaja para que no pase nada”, dicen muchos, porque el éxito más visible es la normalidad y la rutina sin sobresaltos que permite a la ciudad seguir con su ritmo propio.

Frontera europea en África: singularidad y debate

Tener una frontera terrestre en África implica un marco jurídico, policial y militar de enorme complejidad. Aquí, cualquier variación en flujos, tensiones diplomáticas o redes criminales se percibe con efecto inmediato, desde los espigones hasta los puestos de control.

La singularidad es también económica y social: regímenes fiscales específicos, dinámicas comerciales transfronterizas y tejido urbano que se adapta a ciclos de movilidad. En ese vaivén, las Fuerzas Armadas actúan como red de seguridad que no solo disuade, sino que estabiliza cuando el entorno exige temple y paciencia.

Esta función se asienta en una máxima sencilla: “presencia visible, respuesta medida, firmeza tranquila”. Mantenerla requiere inversión en personas, mantenimiento y tecnología que actualiza sensores, comunicaciones y mando y control.

Innovación, memoria y territorio

En los últimos años se han reforzado sistemas de vigilancia, se han modernizado equipos individuales y se han ensayado soluciones ante incidentes híbridos y multidominio. Drones, cámaras térmicas y analítica de datos conviven con patrullas a pie que conocen cada curva del terreno.

Pero la guarnición no es solo blindaje: también es vecindad. Hay apoyo a eventos, campañas solidarias y una relación constante con escuelas, hospitales y asociaciones. La frontera, al final, es paisaje humano, y la estabilidad nace tanto del uniforme como del saludo diario.

“Vivir en primera línea te enseña a escuchar el mar y a leer el viento”, se oye entre quienes suben a las posiciones al amanecer, cuando el sol pinta de cobre los riscos y hace brillar los puestos de observación. En ese brillo se resume una misión sobria, discreta y, a la vez, profundamente europea.

Porque aquí Europa toca África con botas, mapas y cuadernos de órdenes, y la serenidad se construye paso a paso, guardia tras guardia. La geografía no se elige, pero se gestiona con oficio, paciencia y una vocación de servicio que no entiende de distancias.