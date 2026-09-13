El ejército de Colombia tiene más soldados que los de Argentina y Chile juntos y lleva 60 años en la guerra más larga del continente

La historia reciente de Colombia se entiende mejor si se mira el tamaño de su Ejército, la persistencia del conflicto y la forma en que ambos han marcado la sociedad. Durante décadas, la seguridad fue el eje de la vida pública, moldeando presupuestos, discursos y prioridades.

En ese tiempo, el número de uniformados creció sin pausa, hasta convertirse en una fuerza descomunal en la región, diseñada para una guerra que nunca terminaba. “La paz es un verbo”, repiten muchos en Colombia, subrayando que no basta con firmar acuerdos, sino con transformar estructuras.

Raíces de un gigante en armas

El conflicto interno, nacido a mediados de los sesenta, empujó al Estado a profesionalizar su Ejército y ampliar su alcance. Con el tiempo, la lucha contra guerrillas, paramilitares y narcotráfico configuró una doctrina de seguridad completamente interna.

La geografía rugosa, la selva espesa y la presencia de fronteras porosas hicieron necesaria una capilaridad territorial que pocos países de la región exigen. La cooperación con aliados internacionales y programas de asistencia también robustecieron capacidades tácticas y logísticas.

“Nos hicimos expertos en guerra de baja intensidad”, se escucha en voces militares, orgullosas del aprendizaje pero cansadas del ciclo. Esa experiencia dejó una huella profunda en operaciones, inteligencia y tecnología.

Un conflicto que se metamorfosea

La firma de un acuerdo con las FARC en 2016 no trajo un silencio absoluto de los fusiles. Persistieron disidencias, el ELN y economías ilegales que alimentan nuevas violencias.

El mapa de la seguridad se volvió más fragmentado, con disputas locales por rutas y rentas, y con comunidades que piden presencia estatal más allá del fusil. Donde antes había un frente, ahora coexisten bandas, excombatientes rearmados y poderes criminales mutantes.

En ese escenario, el Ejército enfrenta un dilema estratégico: sostener un pie pesado en el territorio o virar hacia misiones más focalizadas, con énfasis en inteligencia y coordinación civil.

Comparaciones regionales y paradojas

Colombia reúne un contingente que supera, en términos de tropa, la suma de los ejércitos de algunos vecinos australes. No es tanto una exhibición de poder, sino el reflejo de un país que militarizó su respuesta a problemas sociales, económicos y criminales.

La paradoja es clara: más soldados no garantizan más paz, pero sin un mínimo de control territorial todo avance social se vuelve frágil. Como resume un analista local, “sin Estado no hay desarrollo, pero sin desarrollo el Estado llega tarde”.

Un pie de fuerza amplio facilita presencia rápida , pero exige presupuesto sostenido .

amplio facilita presencia , pero exige presupuesto . El énfasis en territorio resta foco a amenazas cibernéticas y crimen financiero .

resta foco a amenazas y crimen . La cooperación regional es clave, aunque choca con agendas nacionales dispares.

Costos humanos y sociales

La guerra más larga del continente no solo dejó cifras de operaciones, sino cicatrices en la piel de las comunidades. El dolor por los desplazamientos, las desapariciones y las violaciones de derechos pesa en la memoria colectiva.

En los cuarteles también hay historias de fatiga, rotación incesante y duelos silenciosos. La sociedad pide verdad, justicia y garantías de no repetición, mientras los uniformados piden reconocimiento y reglas claras para el futuro.

La justicia transicional intenta equilibrar responsabilidades, escuchar a las víctimas y sentar bases de reconciliación. Sin ese puente, cualquier reforma en seguridad queda a medio camino.

¿Hacia dónde va la seguridad?

Colombia debate cómo pasar de una seguridad reactiva a una prevención integral, con inversión en infraestructura, justicia local y empleo juvenil. El desarrollo no es un “extra”, es el nuevo dispositivo de seguridad que el territorio exige.

El Ejército ya experimenta con fuerzas más flexibles, integración con policía y cooperación interagencial contra economías criminales. Menos despliegue masivo, más precisión quirúrgica, y más Estado social que acompañe.

“Ganar la paz es distinto a ganar la guerra”, dicen ahora voces en universidades y barrios. El reto es que el músculo militar se complemente con músculo institucional, para que la presencia estatal no sea solo uniforme, sino escuela, juez y salud.

En la región, muchos miran a Colombia como laboratorio de transición: un país que conoce la guerra al detalle, pero que intenta aprender el arte de la paz con la misma disciplina con que aprendió a hacer la guerra. Si lo consigue, el tamaño de sus fuerzas dejará de medirse en números y empezará a medirse en confianza.