El dólar ya cotiza por encima de 27 lempiras

El poder adquisitivo de la población hondureña recibe otro golpe. Este viernes, el dólar estadounidense superó la marca de las 27 lempiras, al situarse en L27.0010 en su tipo de venta.

Este nuevo nivel de cotización ratifica la trayectoria de depreciación que ha mostrado el lempira frente al dólar a lo largo de este año. Apenas el jueves, la divisa estaba a pocos centavos de cruzar la histórica barrera de los 27 lempiras.

El titular del BCH, Roberto Lagos, había indicado recientemente que la divisa podría llegar a 27 lempiras antes de terminar 2026, no obstante, instó a la población hondureña a no alarmarse.