El destructor más futurista de Estados Unidos costó más de 7 mil millones y sus dos cañones nunca tuvieron munición que disparar

Un buque concebido para encarnar el futuro terminó convertido en una paradoja flotante. El proyecto prometía una guerra naval más precisa y más sigilosa, pero dejó dos torres de 155 mm con un destino insólito: esperar eternamente la munición que nunca llegó. “Es como tener un piano de cola y no partituras”, bromean algunos marinos; la metáfora, incómoda, dice más de lo que parece.

Un icono de la era de la furtividad

Su silueta de líneas angulosas y casco “tumblehome” fue diseñada para cortar el mar y dispersar el radar. En pantalla, el buque debía parecer un barco mucho más pequeño, reduciendo la firma y abriendo una nueva forma de operar cerca de costas hostiles.

La planta de potencia totalmente eléctrica permitió alimentar sensores, armas y propulsión desde un único “banco” de energía. Era un salto integrador audaz, con automatización para reducir la dotación y liberar espacio para paquetes de misión más ambiciosos.

“Queríamos un navío que hiciera del silencio su escudo y de la gestión eléctrica su motor de cambio”, se dijo en su día. Tecnología había, y a raudales.

Los cañones que se quedaron mudos

El sistema Advanced Gun System (AGS), con dos piezas de 155 mm, dependía de un proyectil guiado exclusivo, el LRLAP. El concepto: fuego naval de largo alcance, precisión casi quirúrgica y apoyo a fuerzas anfibias desde decenas de millas.

Pero la bala mágica salió carísima. Con la reducción de la clase a solo tres unidades, el precio por disparo se desbocó hasta cifras que rozaban el millón de dólares por proyectil, haciendo inviable su compra a gran escala. Y el AGS, por diseño, no podía disparar munición estándar de 155 mm de la OTAN.

Resultado: los cañones quedaron como “hardware sin software”. “Un arma sin balas no es un arma, es un símbolo”, resumió con ironía un oficial. La paradoja estaba servida a plena luz del día.

¿Cómo se llega a un precio así?

La respuesta corta: innovación, curva de aprendizaje rota y serie minúscula. El programa nació grande y terminó pequeño; donde debía haber decenas de cascos, quedaron tres. Con menos barcos, los costes fijos de desarrollo pesan más por unidad.

A eso se suman materiales novedosos, integración de sistemas inéditos y pruebas que cuestan lo que cuestan cuando se pisa territorio desconocido. “Cuando reduces el lote, el precio se dispara”, es un mantra en defensa. Aquí se cumplió de forma implacable.

Reinventarse o caer en irrelevancia

La Marina buscó un nuevo papel. Si los cañones no podían pegar, el casco seguiría siendo plataforma para misiles de gran alcance. Los planes de modernización incluyen integrar armamento hipersónico de ataque convencional, además de potenciar la batería de misiles ya probados para guerra antibuque, defensa aérea y ataque terrestre.

La lógica es clara: aprovechar el sigilo, la potencia eléctrica y el volumen interno para proyectar golpes a distancia. “El valor está en lo que aún puede ser”, repiten en los pasillos. Convertir una promesa irregular en una herramienta estratégica todavía tiene sentido.

Lo que sí dejó la experiencia

Más allá de memes y titulares, el programa destiló aprendizajes que ya influyen en la siguiente generación de destructores. No todos son glamorosos, pero son útiles:

Diseños modulares, cadenas de suministro más abiertas y evitar municiones de un solo proveedor para sistemas críticos.

También quedaron validados enfoques de integración eléctrica, automatización avanzada y gestión de firmas que marcarán estándar en proyectos futuros. La frontera tecnológica rara vez es lineal: se avanza, se corrige, se vuelve a avanzar.

El peso del símbolo

La imagen del buque con dos cañones “decorativos” es potente y tentadora para la crítica fácil. Pero reducir la historia a esa postal es ignorar el ecosistema de riesgos que trae cualquier salto disruptivo. A veces la cuerda se rompe por el lado más débil: aquí, por una munición tan exclusiva que se volvió impagable.

Queda una lección incómoda: la coherencia entre arma, munición y doctrina es tan importante como el brillo de la tecnología. Si uno de los tres falla, todo el edificio tiembla, por muy furtivo que sea el casco.

¿Fracaso o laboratorio flotante?

Tal vez sea ambas cosas. Un fracaso puntual —dos cañones sin disparos— y un laboratorio que empuja límites para lo que vendrá después. Los grandes programas dejan cicatrices, pero también herramientas. Y, en el mar, las segundas suelen valer más que las primeras.

En última instancia, este gigante de líneas futuristas recuerda una verdad vieja: innovar es caro, a veces doloroso, y casi nunca lineal. Lo importante es que, cuando el humo se disipe, algo quede navegando más lejos, más silencioso, y con un propósito mejor afinado que ayer.