El Congreso Nacional anunciará la próxima semana una iniciativa para reformar el sistema electoral y blindar al CNE

El titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, comunicó que en la semana venidera se presentará de forma oficial ante el pleno de la institución una propuesta de ley destinada a implementar una serie de reformas al sistema electoral, con objetivo central de robustecer desde lo institucional al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según lo expresado por el líder de la Legislatura, la iniciativa persigue ampliar, esclarecer y definir con mayor precisión las atribuciones, competencias y obligaciones que atañen a los responsables del ente electoral. La intención es establecer un marco jurídico que impida vacíos de operación y eventual parálisis institucional originados por la ausencia o salida de sus integrantes, motivadas por contextos o coyunturas políticas durante el desarrollo de las campañas y elecciones.

La propuesta legislativa se trasladará a la respectiva comisión dictaminadora para comenzar las socializaciones y debates previos a su debate en el pleno, en un instante decisivo de cara a la organización del siguiente calendario electoral en la nación.