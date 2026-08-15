Corte de Apelaciones ratifica la sentencia y ordena restablecer los derechos del juez Marco Vallecillo

En la jornada de hoy, la Corte de Apelaciones con competencia en criminalidad organizada notificó a las partes involucradas sobre la rectificación que la sala constitucional dispuso para restituirle los derechos al juez Marco Vallecillo.

El escrito detalla lo siguiente

TERCERO: ANULAR las actuaciones procesales realizadas en su contra sin la previa tramitación del antejuicio, por constituir violación al debido proceso y al principio de legalidad.

CUARTO: ORDENAR al Ministerio Público que, si lo estima pertinente, inste el procedimiento de antejuicio conforme a los artículos 420 al 423 del Código Procesal Penal, como requisito indispensable para la procedencia de cualquier acción penal contra un juez en el ejercicio de sus funciones.

QUINTO: RESTABLECER al recurrente en el pleno goce de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 15, 69, 89, 90, 92 y 93 de la Constitución de la República.

SEXTO: Agregar la nota de remisión y la certificación de la sentencia a sus antecedentes y ordenar a la secretaría de esta Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que proceda a su respectivo foliado y, luego de ello, remitir el expediente al Juzgado de su procedencia.