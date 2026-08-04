El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) llevó a cabo una sesión de trabajo junto a representantes del Foro de Mujeres Políticas, con la finalidad de fortalecer el diálogo institucional y abordar cuestiones vinculadas a la participación de las mujeres en la vida política y al fortalecimiento de la democracia en Honduras.

En el transcurso del encuentro, las partes intercambiaron ideas sobre los desafíos y las oportunidades para promover una participación política más inclusiva, equitativa y respetuosa de los derechos políticos de las mujeres. Asimismo, destacaron la importancia de mantener espacios constantes de comunicación y coordinación entre el órgano electoral y las organizaciones que impulsan el liderazgo femenino.

El CNE reiteró su compromiso de seguir promoviendo acciones orientadas a fortalecer la transparencia, la igualdad de oportunidades y la confianza ciudadana en el sistema electoral, reafirmando su disposición de trabajar de forma conjunta con distintos sectores para consolidar una democracia más participativa e inclusiva.