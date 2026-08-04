Audiencia fijada por bienes asegurados de la Barbie Fiscal Francia Medina

Un magistrado encargado de la Privación de Dominio fijó para el 2 de septiembre próximo, a las 9:00 de la mañana, la audiencia destinada a la proposición de medios de prueba sobre los bienes asegurados a la exfiscal Francia Sofía Medina, a su círculo familiar y a otras personas vinculadas al caso. La diligencia se ejecutará de forma presencial.

La audiencia abarca bienes atribuidos a Francia Medina, su pareja Germán Silva también exfiscal, su padre Rafael Medina y otros involucrados. Entre los activos figuran vehículos, cuentas bancarias, siete bienes inmuebles y la fundación educativa Alfa y Omega.

De acuerdo con las investigaciones, Medina percibía un salario cercano a 39 mil lempiras mensuales como fiscal auxiliar y, entre 2019 y 2023, sus ingresos legítimos ascendieron a unos 2.3 millones de lempiras.

Sin embargo, las autoridades sostienen que en ese mismo periodo su entorno adquirió bienes cuyo valor superó los 91 millones de lempiras, incluyendo propiedades, vehículos de lujo, relojes Rolex y joyas Cartier.

Como parte de las pesquisas, agentes de la ATIC aseguraron siete bienes inmuebles, 20 vehículos y nueve cuentas bancarias en los departamentos de Comayagua y Cortés. El proceso de privación de dominio continuará con la presentación de pruebas para determinar el destino final de esos activos.