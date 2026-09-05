El caza más vendido del mundo perdió en Colombia frente a un rival sueco que casi nadie en la región conocía

La noticia sorprendió a propios y extraños: el favorito global, probado en decenas de fuerzas aéreas, no fue el elegido en el proceso colombiano. En su lugar, una propuesta sueca ganó tracción gracias a una combinación de costos, transferencia tecnológica y autonomía operativa que, para muchos en la región, era casi desconocida. No fue un giro impulsivo; fue el resultado de meses de evaluaciones, comparaciones y negociaciones silenciosas.

¿Qué había en juego?

Colombia necesitaba reemplazar a sus Kfir, aviones veteranos que llevaron al límite sus horas de vuelo. La Fuerza Aérea buscaba un vector multirol de nueva generación, con radar AESA, armamento inteligente y una cadena logística sólida. En el tablero pesaban la interoperabilidad con socios, la sostenibilidad del presupuesto y la capacidad de crecer tecnológicamente durante décadas.

La urgencia no era caprichosa: la disponibilidad operativa del parque actual caía, y la ventana para firmar, financiar y recibir los primeros aparatos se hacía estrecha. Entre bambalinas, oficiales, ministerios y asesores midieron riesgos, calendario y soberanía.

El favorito que tropezó

El caza más difundido del planeta llegaba con credenciales abrumadoras: cadena de suministro gigante, doctrina conocida, entrenamiento estandarizado y una hoja de servicio que habla por sí sola. Era, en teoría, el camino de menor riesgo.

Pero el diablo vive en los detalles. Las condiciones de exportación, los tiempos de entrega y ciertas limitaciones de integración de armamento generaron dudas concretas. “Cuando uno mira el costo del ciclo de vida, no solo el precio de entrada, el panorama cambia”, dijo un asesor de defensa con acceso al proceso de evaluación.

Además, la percepción de dependencia frente a autorizaciones externas y posibles vetos futuros pesó más que antes. En un entorno geopolítico volátil, la libertad de integrar sensores y armas de varios orígenes ganó puntos silenciosos.

La carta sueca

El rival menos conocido en la región llegó con una propuesta quirúrgica: costos operativos bajos, arquitectura abierta, guerra electrónica de alto nivel y la posibilidad de operar desde pistas austeras, incluso carreteras, con equipos de tierra reducidos. En un país de geografía extrema, eso no es anécdota: es capacidad estratégica.

Saab ofreció transferencia tecnológica, participación industrial local y pasarelas con el ecosistema brasileño que ya ensambla y vuela la nueva generación del Gripen. “No vendemos un avión; proponemos una sociedad industrial”, apuntó un ejecutivo europeo involucrado en la oferta.

La compatibilidad con misiles europeos de largo alcance, enlaces de datos seguros y suites de guerra electrónica modulables reforzó la idea de autonomía. Todo, con un plan de entrenamiento y soporte pensado para sostener altas tasas de disponibilidad.

Tres llaves del cambio

Costo de ciclo de vida: horas de vuelo más baratas , mantenimiento simplificado y consumo contenido a lo largo de 30 años .

, mantenimiento simplificado y consumo contenido a lo largo de 30 . Soberanía e integración: arquitectura abierta para incorporar sensores y armas de múltiples orígenes sin cuellos de botella políticos .

para incorporar sensores y armas de múltiples orígenes sin cuellos de botella . Industria local: paquetes de offset concretos, con transferencia de conocimiento y participación de proveedores colombianos.

Voces y señales

Un oficial retirado de la FAC fue directo: “En los Andes, despegar desde una pista corta y volver rápido con mínima huella logística no es lujo; es supervivencia”. La cita refleja una preocupación operativa de primera línea.

Desde el Congreso, la conversación giró al impacto fiscal. “El país necesita capacidad aérea, pero no a cualquier precio”, señaló un legislador que pide ver cifras de mantenimiento, no solo el contrato inicial.

En el mundo industrial, el énfasis estuvo en la creación de empleo y cadena de valor. “Si hay transferencia real, Colombia deja de ser solo comprador y se convierte en socio”, afirmó un representante de un clúster aeroespacial emergente en Antioquia.

¿Qué viene ahora?

La preselección no es el final del partido. Falta cuadrar financiamiento, cronograma, auditorías y verificación de los paquetes industriales. La firma del contrato, la letra chica sobre penalidades y la calibración de entregas marcarán la diferencia entre promesas y realidad.

Estados Unidos seguirá siendo un socio clave, y la interoperabilidad no se rompe por elegir una plataforma europea. Ejercicios combinados, enlaces estandarizados y cooperación inteligente pueden incluso salir fortalecidos si la disponibilidad de flota mejora.

En paralelo, la cercanía con Brasil abre una autopista de sinergias: entrenamiento conjunto, mantenimiento regional y una base de conocimiento ya creada que reduce la curva de aprendizaje. Para un país que quiere proyectar vigilancia y control del espacio aéreo, suma.

Más allá del glamour

Los cazas no ganan por afiches, ganan por horas útiles y por misiones completas. Un sistema que permite operar desde bases dispersas, integrar radares y centros de mando nacionales, y sostener altas tasas de salida diaria, vale oro en un teatro montañoso y amazónico.

Colombia no buscaba el avión más famoso; buscaba el que mejor encajara en su ecuación de costo, riesgo y autonomía. El golpe de efecto sueco prueba que, a veces, lo “desconocido” en la región era, en realidad, lo que más se parecía a las necesidades locales.

“Esto no es el fin de una era, es el inicio de otra lógica”, resumió un analista. Menos dependencia, más capacidad propia y una conversación estratégica que, por fin, deja de girar en torno al brillo y mira de frente la sustentabilidad.