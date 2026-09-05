EE. UU., principal socio estratégico y comercial de Honduras; también nos acercamos a otras regiones del mundo, afirma la canciller hondureña

La canciller de Honduras, Mireya Agüero, anunció que el Gobierno de Estados Unidos rechazó la petición presentada por el presidente Nasry Asfura para otorgar un periodo de gracia y reevaluar la situación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para las personas hondureñas.

La funcionaria señaló que la respuesta de Estados Unidos representa un tropiezo para las expectativas del Ejecutivo hondureño, aunque afirmó que no implica un deterioro en la relación bilateral entre ambos países.

“La respuesta a la carta enviada por el presidente Asfura, solicitando un periodo de gracia para ganar más tiempo con respecto al TPS, ha sido descartada por el Gobierno de los Estados Unidos”, explicó Agüero.

La canciller indicó que la decisión debe entenderse dentro del contexto de las negociaciones diplomáticas y recordó que corresponde a Estados Unidos emitir una decisión soberana sobre su política migratoria.

“Cabe recordar que este tema ha sido objeto de negociaciones; sin embargo, en ese marco se trata de una decisión soberana de Estados Unidos, la cual comprendemos aunque no la acompañamos. Estados Unidos es nuestro principal socio estratégico y comercial, aunque también estamos fortaleciendo lazos con otras regiones del mundo”, afirmó, descartando cualquier riesgo para los distintos programas de cooperación entre ambas naciones.