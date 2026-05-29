El Barcelona firma a Anthony Gordon por millones hasta 2031

El atacante inglés Anthony Gordon pasa a formar parte del Barcelona y se erige como la primera gran operación de refuerzo para la próxima campaña, al aterrizar desde el Newcastle United, equipo de la Premier League.

Qué debes saber: Contrato de cinco temporadas

Dinero que llega a las urracas

Acuerdo por cinco temporadas

El futbolista de 25 años ha cerrado los últimos flecos de su fichaje y el FC Barcelona ha hecho oficial su llegada. Con este movimiento, la directiva catalana, comandada en el área deportiva por Deco, firma una apuesta a largo plazo que mantendrá al jugador vinculado a la entidad hasta el año 2031.

La operación económica destaca por sus elevadas magnitudes, desveladas inicialmente por el medio británico Chronicle Live. El traspaso se ha pactado en una cifra fija de 69.3 millones de libras, lo que equivale a aproximadamente 80 millones de euros.

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A esa cifra base se le podrían sumar otros 8.6 millones de libras (cerca de 10 millones de euros) en concepto de variables, lo que subraya la gran confianza que el equipo técnico y la dirección culé tienen en las capacidades del extremo británico.

Dinero que llega a las “urracas”

Las cláusulas variables pactadas entre las dos entidades quedan condicionadas a tres metas a medio y largo plazo. La primera establece compensaciones para el Newcastle en función de los títulos y logros que obtenga el Barcelona.

La segunda cláusula se activará si el futbolista dispute al menos el 60% de los encuentros oficiales con el equipo catalán, y la tercera define un porcentaje de ganancia para el club británico en caso de una futura e hipotética venta del atacante por parte de la entidad azulgrana.

Paralelamente, Newcastle no cobrará la totalidad de la cifra fija del traspaso debido a compromisos contractuales previos. El Everton, club de origen de Gordon, conservaba un 15% de los derechos de una futura venta, por lo que recibirá una cantidad cercana a los 12 millones de euros procedentes de este movimiento.

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En el plano personal, el jugador también se verá ampliamente beneficiado, ya que el contrato ofrecido por el FC Barcelona supone prácticamente duplicar el salario que percibía en la Premier League.

Esta fuerte inversión económica ha desatado una notable ola de ilusión entre los aficionados culés, quienes esperan ver cómo se adapta el extremo británico al esquema del equipo y a las exigencias de la liga española.

Con la llegada de Gordon, el Barcelona arranca de forma contundente su ventana de incorporaciones, dejando claro que busca competir al máximo nivel a pesar de los desafíos financieros que han rodeado a la institución en los últimos tiempos.