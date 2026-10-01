El 68% de los menores retornados a Honduras manifiesta un alto interés en continuar sus estudios, según informe de la OIM

Un 68 % de los menores retornados a Honduras manifiesta un interés alto por proseguir con sus estudios, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En esa línea, la OIM dio a conocer el informe Panorama de las condiciones de reintegración de niñas, niños y adolescentes migrantes que regresaron a Honduras, un estudio que examina los retos y las oportunidades que enfrentan la infancia y la adolescencia tras su regreso al país, así como el marco institucional para facilitar una reintegración sostenible.

Entre los hallazgos destacados, el documento indica que el 68 % de los menores retornados a Honduras mostró un interés alto o moderado en continuar sus estudios.

Asimismo, se advierte que las necesidades económicas siguen siendo una de las prioridades fundamentales para las y los adolescentes que regresaron.

“El regreso no representa el cierre de una trayectoria migratoria, sino el inicio de un nuevo proceso, que dependerá de nuestra capacidad colectiva para transformar la protección, los servicios y las políticas vigentes en oportunidades reales para cada niña, niño y adolescente que regresa”, afirmó Mariana Rendón, Jefa de Misión de la OIM en Honduras.

El estudio revela que el 84,7 % de las niñas, niños y adolescentes dispone de centros educativos relativamente próximos a sus comunidades, lo cual demuestra la existencia de bases sobre las que edificar procesos de reintegración más eficaces.

Por otra parte, el análisis señala que el 20,4 % de la niñez y de la adolescencia consultadas nació fuera de Honduras, lo que subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de documentación legal para garantizar un acceso efectivo a derechos y a servicios esenciales.

La presentación reunió a representantes de instituciones públicas, cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave vinculados a la protección y reintegración de la niñez migrante retornada, promoviendo un diálogo sobre acciones conjuntas para estrechar las oportunidades de desarrollo, inclusión y bienestar de este segmento poblacional.