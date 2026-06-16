Ejército iraní garantiza una respuesta inmediata ante cualquier violación del acuerdo con EE.UU.

El general de brigada Mohammad Akraminia, portavoz del Ejército de la República Islámica de Irán, afirmó que las Fuerzas Armadas mantendrán el nivel de preparación más alto y reforzarán sus capacidades mientras se implemente el memorando de entendimiento con Estados Unidos.
“Si el enemigo viola las disposiciones del acuerdo, volveremos rápida y enérgicamente la situación militar de la región a las condiciones anteriores al acuerdo y haremos que el enemigo se arrepienta de su acción”, enfatizó Akraminia en una entrevista con medios iraníes.
“Desconfianza total”
Akraminia señaló que, si bien la República Islámica apoya cualquier entendimiento o acuerdo que sirva a los intereses de la nación iraní, hacer cumplir los compromisos del enemigo “requiere poder y vigilancia”.
El portavoz añadió que existe una “desconfianza total” hacia el enemigo, al que acusó de haber “bombardeado dos veces la mesa de negociaciones” y de “apuñalar la diplomacia por la espalda”.
“Vamos a mantener el nivel de preparación de las fuerzas armadas más que nunca y a aumentar nuestras capacidades defensivas durante el período del acuerdo”, afirmó. Según Akraminia, los conflictos atravesados por el Ejército iraní han elevado la confianza de las fuerzas armadas, mejorado su coordinación y acelerado la producción interna de misiles y drones avanzados.
También elogió el “sacrificio y heroísmo” que, afirmó, obligó a EE.UU. y a Israel a aceptar las condiciones de Irán. Añadió que las violaciones repetidas traerían una “derrota” y “humillación” aún mayores para los agresores.
El pasado domingo, desde Washington y Teherán declararon que el texto del memorando de entendimiento entre ambos países ya está finalizado y la firma oficial tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza.
El anuncio pone fin a semanas de tensas negociaciones entre ambos países, que por momentos parecían avanzar muy poco.
“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya es un hecho. ¡Felicidades a todos!”, escribió Donald Trump en Truth Social, a la vez que autorizó “plenamente la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz” y el “levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos“.
Mientras, el viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Cancillería de la República Islámica, Kazem Gharibabadi, indicó que, según lo acordado, “a partir de esta noche se anunciará el fin inmediato y definitivo de la guerra y las operaciones militares en varios frentes, incluido el Líbano”.
Un mediador clave de las negociaciones, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también confirmó que el acuerdo incluye al Líbano.
Edwin Rolando Amaya
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