Alemania impone una goleada histórica a Curazao, debutante en el Grupo E

La selección de Alemania aplasta 7-1 a Curazao e hizo valer su condición de favorita este domingo al sellar un contundente triunfo sobre la ola azul, en lo que ha significado el debut de ambas escuadras dentro del Grupo E del Mundial 2026.

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Tercera goleada alemana de tal magnitud

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El encuentro, disputado en la ciudad de Houston, Texas, ha servido para que el cuadro europeo exhibiera todo su poderío ofensivo y diera un golpe de autoridad en los primeros compases del certamen.

Con este resultado, el joven director técnico Julian Nagelsmann inicia con el pie derecho su camino buscando borrar la pálida imagen que dejó el equipo germano en las pasadas ediciones de la máxima cita mundialista.

El partido arrancó con una tromba alemana que no tardó en mover las redes, ya que apenas en el minuto 6, el centrocampista Félix Nmecha culminó una gran jugada colectiva para marcar el 1-0 transitorio, convirtiéndose además en el gol más rápido en lo que va de este Mundial 2026.

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Lejos de intimidarse ante el escenario y el dominio absoluto de su oponente, el combinado caribeño mostró una enorme personalidad y no bajó los brazos en el terreno de juego ante Alemania.

La recompensa a su intensidad llegó al minuto 21, cuando Livano Comenencia pescó un balón al borde del área y sacó un fuerte zurdazo que, tras desviarse ligeramente en Joshua Kimmich, descolocó a Manuel Neuer para dictaminar el momentáneo e histórico empate.

La anotación del conjunto antillano desató la euforia de sus seguidores, pues representó el primer gol de Curazao en toda la historia de las Copas del Mundo, un hito imborrable para la nación más pequeña en competir en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, la alegría caribeña duraría poco ante la implacable reacción de la escuadra cuatro veces campeona del mundo. Los teutones ajustaron sus piezas rápidamente y volvieron a inclinar la balanza a su favor en el primer tiempo gracias a las anotaciones del defensor Nico Schlotterbeck y del atacante Kai Havertz, enviando el cotejo al descanso con una cómoda ventaja de 3-1.

En la segunda mitad, la tónica de la confrontación no cambió y Alemania continuó con el asedio constante sobre la portería de Curazao, que terminó por desgastarse físicamente ante el rigor del compromiso.

El habilidoso Jamal Musiala se unió a la fiesta goleadora para colocar el cuarto de la tarde, seguido poco después por la anotación del juvenil Nathaniel Brown. Con una Curazao totalmente entregada y defendiendo muy atrás, el artillero Deniz Undav puso el sexto clavo en el ataúd, mientras que Kai Havertz apareció nuevamente en el área chica para firmar su doblete personal y cerrar la espectacular cuenta definitiva.

Tercera goleada alemana de tal magnitud

La aplastante victoria de 7-1 coloca a esta presentación alemana en los libros de registros estadísticos más exclusivos de la competición global. Es la tercera ocasión en que el país teutón anota siete o más goles en un mismo partido de la Copa Mundial de la FIFA desde el año 2002.

Previamente lo había conseguido en la fase de grupos de Corea-Japón 2002 con un categórico 8-0 a Arabia Saudita, y posteriormente en la mítica semifinal de Brasil 2014 donde propinó un humillante 7-1 a la escuadra anfitriona.

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Para ponerlo en perspectiva, el resto de las selecciones del planeta combinadas solo han alcanzado dicha cifra de anotaciones en dos oportunidades en ese mismo lapso.

Por el lado de los banquillos, el cruce también ofreció un atractivo condimento histórico al poner frente a frente al entrenador más longevo del torneo y al estratega más joven de toda la competición.

A sus 38 años de edad, Julian Nagelsmann le ganó la partida de ajedrez táctico a la experiencia del timonel caribeño, guiando a “Die Mannschaft” a quedarse muy cerca de igualar el récord de su mayor goleada en citas mundialistas.

A pesar del abultado marcador en contra, el cuadro de Curazao se llevó el reconocimiento del público presente por su espíritu combativo y por haber competido de tú a tú durante el tramo inicial del compromiso.

Tras cumplir con este primer compromiso en territorio estadounidense, ambas escuadras deberán dar vuelta a la página velozmente y enfocarse en la trascendental segunda jornada del Grupo E, programada para el próximo sábado 20 de junio.

La motivada selección de Alemania buscará dar un paso firme hacia los Octavos de Final del Mundial 2026 cuando mida fuerzas contra su similar de Costa de Marfil. Por su parte, la escuadra de Curazao intentará reponerse de este duro revés e irá en busca de sus primeros puntos en el campeonato cuando se enfrente a un siempre complicado equipo de Ecuador.