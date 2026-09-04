EE.UU. rechaza carta hondureña que buscaba reconsiderar el TPS, confirma canciller

La gestión del Gobierno de Honduras para impulsar una reconsideración del Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentó un nuevo tropiezo cuando Estados Unidos rechazó la carta presentada para explorar una alternativa a la finalización de este beneficio migratorio.

La canciller hondureña, Mireya Agüero, confirmó que la respuesta de las autoridades estadounidenses no fue favorable a la solicitud hondureña.

“La respuesta a la carta del presidente Asfura, que proponía concedernos un periodo de gracia para ganar más tiempo con el TPS, fue descartada por el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, no significa que estemos peor que antes; se trata de un asunto de expectativas y de confianza mutua”, detalló la funcionaria.