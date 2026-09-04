EE.UU. rechaza carta hondureña que buscaba reconsiderar el TPS, confirma canciller

3 de septiembre de 2026

La gestión del Gobierno de Honduras para impulsar una reconsideración del Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentó un nuevo tropiezo cuando Estados Unidos rechazó la carta presentada para explorar una alternativa a la finalización de este beneficio migratorio.

La canciller hondureña, Mireya Agüero, confirmó que la respuesta de las autoridades estadounidenses no fue favorable a la solicitud hondureña.

“La respuesta a la carta del presidente Asfura, que proponía concedernos un periodo de gracia para ganar más tiempo con el TPS, fue descartada por el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, no significa que estemos peor que antes; se trata de un asunto de expectativas y de confianza mutua”, detalló la funcionaria.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Incautación millonaria en Comayagua: recuperan un lote de cable de cobre valorado en más de 6 millones de lempiras