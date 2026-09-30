Dereck Moncada, futbolista hondureño, se sitúa en el cuarto puesto entre los delanteros jóvenes más veloces del mundo

Dereck Moncada, delantero hondureño del Lugano, figura en el cuarto lugar dentro de la lista de jóvenes atacantes con mayor velocidad pico entre las principales ligas del mundo, al registrar 17,20 m/s (18,81 yardas por segundo). Este dato acompaña su protagonismo durante la temporada 2026-27, en la que acumula tres goles y una asistencia en ocho encuentros de la Super League.

La clasificación sitúa en el primer lugar al estadounidense Peyton Miller, del New England Revolution, con 17,26 m/s (18,87 yardas por segundo), aunque su posición habitual es la de defensa y también ha actuado como extremo izquierdo. El segundo puesto corresponde al marfileño Yan Diomande, delantero del Real Madrid, con 18,15 m/s (19,85 yardas por segundo).

El listado fue elaborado por CIES Football Observatory en colaboración con SkillCorner y difundido por Diario Deportivo Diez. Reúne a diez futbolistas adolescentes de clubes de Europa, Asia, Estados Unidos y Sudamérica a partir de sus picos de velocidad registrados durante los partidos.