EE.UU. inicia en Miami una segunda investigación penal contra Maduro, según el Miami Herald

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos inició una segunda pesquisa penal contra Nicolás Maduro, el exmandatario venezolano, en la ciudad de Miami, donde permanece detenido su presunto testaferro, Alex Saab, desde la semana pasada, según informó este martes el diario Miami Herald.

Los fiscales federales han centrado su atención en Saab, quien fue deportado el 16 de mayo desde Venezuela hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero, porque consideran que posee información detallada acerca de la estructura financiera del régimen de Maduro, según personas cercanas a las investigaciones citadas por el diario de Miami.

«Ese interés surge en el marco de que el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, llevada a cabo en el sur de Florida y enfocada, al menos parcialmente, en eventuales delitos financieros», informó el diario.

Fiscales de Miami abre una nueva indagatoria contra Maduro

Este reporte se suma a una nota de CBS News del 19 de mayo que expuso, basándose en «múltiples fuentes» anónimas, que fiscales federales en Miami recibieron órdenes para abrir una nueva indagatoria criminal contra Maduro «en medio de preocupaciones sobre que el proceso pendiente en su contra es débil».

La nueva investigación, según CBS News, habría sido iniciada en marzo tras la llegada de Maduro a Nueva York en enero, donde enfrenta cargos por «narcoterrorismo», narcotráfico y tenencia de armas, dado que el DOJ y la Casa Blanca habrían expresado, en privado, su preocupación por la falta de cargos por lavado de dinero.