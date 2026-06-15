EE.UU. confirma que el texto del acuerdo con Irán se publicará en 48 horas

Por: Gabriela Raudales

Estados Unidos comunicó que el contenido del acuerdo de paz alcanzado con Irán será hecho público dentro de las próximas 24 a 48 horas.

De acuerdo con la administración de Donald Trump, los trabajos técnicos para poner en marcha el memorando de entendimiento darán inicio esta semana, y la firma formal está prevista para el viernes en Suiza. El vicepresidente JD Vance afirmó que las dos partes ya suscribieron el acuerdo de manera virtual y enfatizó que no implica un desbloqueo de fondos para Irán.

El pacto preliminar extiende por 60 días el alto el fuego vigente desde el 8 de abril y establece una base para futuras conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Además, garantiza la reapertura del estrecho de Ormuz y prevé un levantamiento gradual de las sanciones contra Irán. Vance destacó que el acuerdo representa una nueva etapa en la política estadounidense hacia la región y afirmó que sus aliados consideran que podría favorecer una mayor estabilidad en Oriente Medio.