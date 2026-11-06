Ecuador tiene la única base militar de Sudamérica en pleno Pacífico y está en las Galápagos donde Estados Unidos pidió instalarse

En medio del Pacífico, a casi mil kilómetros de la costa continental, Ecuador mantiene una instalación militar que pesa más de lo que su tamaño sugiere. Allí, en las Galápagos, se superponen seguridad, soberanía y conservación ambiental, con un eco que llega hasta Washington. La posibilidad de que aviones estadounidenses operen desde el archipiélago reaviva debates antiguos y dispara preguntas muy actuales: ¿cómo controlar mares vastos sin ceder autonomía, y cómo proteger un tesoro natural sin perder capacidad disuasiva?

Un archipiélago estratégico entre dos mundos

Las islas son un punto de quiebre geográfico: puente entre Sudamérica y las rutas del Pacífico occidental, entre corrientes frías y tropicales. Para Ecuador, Galápagos funciona como “un portaaviones natural”, frase que un exministro de Defensa popularizó para describir su valor operativo. Desde allí se vigilan corredores marítimos, se protege una extensa ZEE y se monitorea la pesca industrial.

La distancia es poder: estar en el océano permite detectar más temprano flotas ilegales, rutas del narcotráfico y prácticas de depredación. Pero la distancia también encarece logística, mantenimiento y relevos de personal, y obliga a un fino equilibrio con el frágil ecosistema insular.

Historia reciente de la cooperación con Estados Unidos

La relación de defensa entre Quito y Washington ha sido pendular. Hubo un punto alto en la base de Manta (1999–2009), desde donde EEUU ejecutó misiones antinarcóticos en el Pacífico oriental. Tras su cierre, la cooperación se reconfiguró hacia intercambios de inteligencia, ejercicios limitados y despliegues puntuales.

A partir de 2019 surgió la idea de permitir operaciones temporales de aeronaves de vigilancia —como los P-3 Orion— usando pistas en Galápagos. El Gobierno habló de “cooperación para el control marítimo”, mientras críticos advirtieron sobre una “base de facto”. Desde EEUU se insistió: “Respetamos la soberanía ecuatoriana; buscamos operaciones conjuntas, no permanentes”.

Soberanía, Constitución y líneas rojas

La carta magna ecuatoriana es clara: “No habrá bases militares extranjeras ni instalaciones extranjeras con fines militares en el territorio nacional”. Eso incluye islas, mares y espacios aéreos, salvo escalas de emergencia o tránsito fortuito. Cualquier acuerdo debe navegar esa línea roja con precisión jurídica.

“Cooperación sí, cesión no”, repiten voces gubernamentales cuando surgen críticas. Del otro lado, organizaciones civiles responden: “Galápagos no se vende”, recordando que los compromisos de defensa no pueden atropellar la Constitución ni el carácter patrimonial del archipiélago. La tensión no es binaria: hay zonas grises sobre acceso a pistas, permanencia de tripulaciones y gestión de datos recolectados.

Seguridad vs. conservación: un equilibrio delicado

Cada operación tiene una huella ecológica. Más vuelos implican ruido, riesgo de derrames y presión logística en un entorno de altísima sensibilidad. Las autoridades ambientales exigen evaluaciones de impacto, límites de frecuencias y protocolos estrictos de combustible y residuos.

Los defensores de la cooperación replican que mejor vigilancia permite disuasión efectiva contra flotas irregulares y tráfico marítimo ilícito, dos amenazas también para la biodiversidad. “Sin control, la reserva marina queda expuesta”, señalan expertos que proponen tecnología de bajo impacto: sensores, radares costeros y drones de larga autonomía.

Qué se juega Ecuador

Control más eficiente de su espacio marítimo, con mejores tiempos de respuesta .

de su espacio marítimo, con mejores tiempos de . Fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico que usa rutas oceánicas “en evolución ”.

que usa rutas oceánicas “en ”. Protección efectiva de la reserva marina frente a incursiones depredadoras e ilegales.

marina frente a incursiones depredadoras e ilegales. Transferencia de tecnología y entrenamiento que modernicen capacidades propias .

y entrenamiento que modernicen capacidades . Reafirmación de su soberanía mediante reglas claras, auditorías y transparencia.

Cómo podría verse un esquema aceptable

Un modelo viable apunta a operaciones “sobre invitación” y con plazos definidos, centradas en vigilancia marítima de interés común. Acceso regulado a pistas, sin instalaciones exclusivas ni personal permanente, y todo bajo mando ecuatoriano con oficiales de enlace.

Transparencia pública sobre vuelos, objetivos y resultados; protección de datos con almacenamiento local y auditorías periódicas; y estándares ambientales exigentes. “La cooperación se legitima con controles”, resume un analista de defensa, “y se cae si parece un hecho consumado”.

Mirada regional y futuro probable

En Sudamérica son escasos los activos militares tan lejos del continente. La singularidad de Galápagos obliga a políticas a la medida, donde cada centímetro de ventaja estratégica se sopesa contra cada gramo de riesgo ambiental. La tendencia global sugiere menos bases y más interoperabilidad, con sensores remotos, patrullas combinadas y compartición de información.

Para Ecuador, el norte es sencillo de nombrar y complejo de ejecutar: más control con plena soberanía, más cooperación con absoluta claridad, y más protección del ecosistema con disciplina operativa. En un océano cada vez más disputado, el archipiélago seguirá siendo un punto de apoyo y un termómetro de cómo equilibrar seguridad y naturaleza. Como dijo un oficial retirado, “Galápagos no necesita más ruido: necesita reglas claras, tecnología limpia y decisiones que miren más allá del próximo despliegue”.