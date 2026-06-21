Anne Hathaway: el rumor sobre su embarazo durante la promoción de su nueva película

La actriz Anne Hathaway volvió a acaparar titulares tras confirmar que espera su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. El anuncio se dio a conocer el 19 de junio a través de una publicación compartida en sus redes sociales, y recibió miles de felicitaciones de fans y colegas del ámbito.

Lo más llamativo del anuncio fue que Hathaway logró mantener su embarazo en secreto durante varios meses, incluso mientras cumplía con una agenda profesional muy exigente. En la gira internacional de promoción de El diablo viste a la moda 2, Hathaway visitó distintos países y participó en numerosos eventos públicos sin que trascendiera la noticia.

La intérprete, de 43 años, ya es madre de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, y ahora se prepara para ampliar nuevamente su familia. Personas cercanas a la actriz destacaron su compromiso con los proyectos que tenía en marcha, especialmente en una etapa tan importante de su vida personal.

Además de la esperada secuela de El diablo viste a la moda, Hathaway atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera. En los últimos meses ha estado involucrada en varios estrenos y producciones cinematográficas que la mantienen como una de las figuras más destacadas de la industria del entretenimiento.

Con este nuevo embarazo, la actriz suma otro motivo de celebración a un año marcado por importantes logros profesionales y una gran expectativa por sus próximos proyectos en la pantalla grande.