Dolor de cuello, una inyección y un final trágico: el misterio que rodea el caso de la chef Sandra Díaz

El informe clínico de la clínica privada donde recibió atención la chef hondureña Sandra Isabel Díaz del Valle, antes de su fallecimiento, detalla los diagnósticos, los fármacos administrados y las intervenciones llevadas a cabo durante la emergencia que terminó derivando en su muerte.

Según el expediente, la paciente ingresó el miércoles 10 de junio al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM) presentando un intenso dolor cervical, rigidez en el cuello y molestias en la región alta de la espalda. En su historial clínico también se consignó que meses atrás se había sometido a procedimientos estéticos, entre ellos abdominoplastia, aumento mamario y lipotransferencia de grasa a los glúteos, tras los cuales habría presentado una infección en una herida quirúrgica tratada con antibióticos.

El informe detalla que durante la atención se le administraron medicamentos intravenosos como tramadol, dexketoprofeno y dexametasona, además de una infiltración con este último fármaco en la zona posterior del cuello. Posteriormente, la paciente sufrió un desmayo y presentó dificultad respiratoria, lo que activó la atención de emergencia. Sus signos vitales registraron presión arterial de 90/50 mmHg y frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, por lo que se le aplicó solución Hartmann y se coordinó su traslado urgente.

El informe también señala que la paciente refirió haber sentido un “toque eléctrico” en el cuerpo durante el procedimiento, lo que llevó al personal médico a sospechar una posible reacción anafiláctica. A pesar de la administración de nuevos medicamentos y el intento de traslado al Hospital Escuela, Sandra Díaz llegó al centro asistencial sin signos vitales.

Hasta la fecha, las autoridades no han establecido de manera oficial la causa de fallecimiento, por lo que el caso permanece bajo investigación a la espera de los resultados de la autopsia y de los análisis forenses que aclaren lo ocurrido.