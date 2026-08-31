Dibu Martínez, nuevo fichaje del Chelsea, titular en su estreno frente al Brighton

Una de las historias más esperadas del periodo de transferencias llegó a su fin. Chelsea confirmó oficialmente la llegada de Emiliano Dibu Martínez como su nuevo guardameta, cerrando el traspaso desde Aston Villa por 10 millones de dólares. El anuncio tuvo lugar este domingo en Londres, donde el arquero argentino rubricó su contrato y fue presentado ante los medios en Stamford Bridge, la casa del club.

“Estoy encantado de formar parte de este club. Para mí y para mi familia, mudarme al Chelsea fue una decisión sencilla y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar”, fueron las primeras palabras de Dibu como nueva pieza del equipo. “Soy pura pasión. Doy todo en cada partido. Quiero triunfar aquí. Vengo a un club ganador y quiero levantar títulos. Soy una persona que pretende triunfar en todo lo que hago y quiero aportar esa mentalidad a este club de fútbol porque es un club que gana trofeos, así que creo que es una combinación acertada”, añadió el guardameta de la selección argentina.

“Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido, en cada entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos”, remarcó el guardametas. Las palabras de Martínez fueron muy bien recibidas por los aficionados del Chelsea, que buscaban un portero con experiencia para ocupar esa posición.