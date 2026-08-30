A 25 años de los hechos, Honduras entrega al FBI a un acusado de matar y abusar de una niña en EE. UU.

El Ministerio Público comunicó que, mediante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), entregó este 30 de agosto al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos al ciudadano hondureño Mario Roberto Flores Mejía, requerido por la justicia del estado de Pensilvania por cargos vinculados con el asesinato, el secuestro, la agresión y el abuso sexual de una menor.

Flores Mejía, identificado también por los alias “Alexis Flores”, “Alex Contreras” y “Carlos”, fue detenido el 11 de febrero pasados en una zona montañosa de Lepaera, Lempira, tras labores de inteligencia llevadas a cabo por los equipos de la ATIC.

De acuerdo con el Ministerio Público, en 2007 el FBI lo ubicó entre los diez delincuentes más buscados, ofreciendo una recompensa de 250 mil dólares a quien aporte datos que faciliten su localización.

Las imputaciones se vinculan al secuestro y al asesinato de una niña de cinco años, ocurrido el 29 de julio de 2000. El cuerpo fue hallado cinco días más tarde, envuelto en bolsas, y los informes policiales de esa época indicaron que presentaba signos de abuso sexual.

El procedimiento de extradición es fruto de la cooperación entre las autoridades hondureñas y las agencias de investigación de Estados Unidos, debido a la gravedad de los cargos y a que el acusado habría permanecido fugitivo de la justicia estadounidense durante más de 25 años.