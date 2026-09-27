Detienen en la capital a El Grifo con presunta cocaína, crack, marihuana y arma de fuego

Un operativo policial dejó como resultado la detención de Jeyson Lenin Zelaya Campos, de 24 años, conocido con el alias de “El Grifo”, en la colonia Smith de Comayagüela.

De acuerdo con las autoridades, el detenido sería un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), al que se le atribuye el rol de “gatillero” y posibles labores de distribución de drogas en ese sector y en colonias cercanas.

Durante la operación, agentes de la DNPA y la DAET le incautaron bolsitas con supuesta cocaína, envoltorios con presunto crack, bolsas con hierba seca, presumiblemente marihuana, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros.

La Policía señaló que “El Grifo” contaría con antecedentes policiales y que se trataría de la cuarta vez que es detenido. De acuerdo con el informe, habría sido sorprendido presuntamente llevando a cabo actividades vinculadas a la venta de drogas.

El detenido y las evidencias decomisadas fueron remitidos a los tribunales de Tegucigalpa, donde quedaron a disposición de la FESCCO por los presuntos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y asociación terrorista.