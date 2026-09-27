Tesla inicia la producción en masa del camión eléctrico Semi con el objetivo de fabricar 50.000 unidades al año

Tesla ha logrado un hito significativo tanto en la industria automotriz como en el ámbito del transporte de carga al comenzar de manera formal la producción en masa de su camión 100% eléctrico, el Tesla Semi, con una proyección de llegar a fabricar hasta 50,000 unidades por año.

La jugada estratégica pretende acelerar la transición hacia el transporte de mercancías de gran tamaño sin emisiones, un segmento históricamente dominado por motores diésel de alto consumo. Con una producción a gran escala, la empresa tecnológica apunta a satisfacer la demanda creciente de grandes corporaciones y firmas logísticas interesadas en renovar sus flotas comerciales.

El Tesla Semi podría transformar radicalmente el sector logístico mundial gracias a una autonomía de mayor alcance, costos operativos reducidos por kilómetro y una aceleración notable incluso a plena carga, señalando la transición desde las fases de pruebas hacia una adopción industrial a gran escala.

Este impulso de gran envergadura refuerza la determinación de la empresa de convertirse en el referente indiscutible de la electrificación del transporte comercial, afectando directamente a las cadenas de suministro y al mercado global de vehículos destinados al traslado de mercancías.