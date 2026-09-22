De la Espriella advierte a los delincuentes en Colombia: Quien no se rinde, terminará muerto en una bolsa

El jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella, dirigió este lunes una señal contundente a los delincuentes más buscados del territorio, a quienes les avisó que si no se presentan ante la Justicia terminarán «en una bolsa y muertos».

De la Espriella hizo referencia a los siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre ellos alias Cholo, quien era el segundo al mando del grupo paramilitar, y que fallecieron este lunes durante un operativo de las Fuerzas de Seguridad en la ciudad de Santa Marta, en el Magdalena (norte).

«Vamos a por todos esos bandidos y quien no se entregue acabará como el Cholo y los otros seis delincuentes abatidos: en una bolsa y muertos», advirtió el presidente en Bogotá, donde presidió un consejo de ministros.

El mandatario afirmó que se desplazará hasta Santa Marta para encabezar «personalmente las operaciones» que se llevan a cabo contra la estructura paramilitar.

Las acciones de De La Espriella frente a la delincuencia en Colombia

«He puesto a disposición todas las capacidades de la Fuerza Pública y voy rumbo a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, analizar la situación en el terreno y coordinar de manera directa las acciones requeridas para salvaguardar a la población», escribió previamente De la Espriella en su cuenta de X.

Alias Cholo era señalado como el segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y como quien organizaba las rutas del narcotráfico hacia Centroamérica. Además, según De la Espriella, poseía «con más de 15 años de trayectoria delictiva».

En la operación se detuvo a tres personas y se incautaron diez fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas y una considerable cantidad de armamento.

«Este resultado afecta directamente a la dirección, al mando y a las finanzas de esta organización criminal. Ahora intentan intimidar a la población mediante un paro armado», afirmó De la Espriella en relación con la supuesta noticia del grupo paramilitar sobre una huelga de 48 horas en protesta contra el Gobierno.

«No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a la población mediante amenazas y terror», añadió el mandatario.

«Esta tarde, tras el operativo, dos autobuses de transporte público fueron incendiados y hombres armados bloqueaban La Troncal, la principal vía que une Santa Marta con el norte del departamento», informaron medios locales.

A su vez, De la Espriella dirigió una advertencia a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como líder y financiador de las ACSN, que sería el siguiente blanco de la operación.