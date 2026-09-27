Detienen a seis presuntos integrantes de “Los Coyotillos” en SPS y Copán

26 de septiembre de 2026

Las operaciones llevadas a cabo en las zonas norte y occidental del país, principalmente en San Pedro Sula y en Copán, dejaron como resultado la detención de seis personas que, según las autoridades, guardarían relación con la agrupación delictiva conocida como “Los Coyotillos”.

A esta agrupación se le atribuyen, presuntamente, múltiples hechos delictivos, entre ellos homicidios y tentativas de homicidio. Las autoridades informaron que se ampliarán las líneas de investigación para esclarecer la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Bill Gates alerta sobre los riesgos extremos de la IA cuando cae en manos de actores malintencionados y pide regulación estatal