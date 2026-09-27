Detienen a seis presuntos integrantes de “Los Coyotillos” en SPS y Copán

Las operaciones llevadas a cabo en las zonas norte y occidental del país, principalmente en San Pedro Sula y en Copán, dejaron como resultado la detención de seis personas que, según las autoridades, guardarían relación con la agrupación delictiva conocida como “Los Coyotillos”.

A esta agrupación se le atribuyen, presuntamente, múltiples hechos delictivos, entre ellos homicidios y tentativas de homicidio. Las autoridades informaron que se ampliarán las líneas de investigación para esclarecer la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos.