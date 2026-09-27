Bill Gates alerta sobre los riesgos extremos de la IA cuando cae en manos de actores malintencionados y pide regulación estatal

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, lanzó una advertencia contundente acerca de la magnitud de los peligros vinculados al progreso de la inteligencia artificial, sosteniendo que esta tecnología ha llegado a un umbral de poder que podría desencadenar escenarios devastadores si cae en manos de actores con malas intenciones.

Gates enfatizó que sus declaraciones no constituyen un pronóstico inevitable del futuro, sino un llamado de alerta urgente para que la comunidad global comprenda el alcance destructivo que podría tener la IA sin los debidos controles de seguridad.

Frente a este panorama, el filántropo hizo un llamado explícito a los gobiernos, organismos legislativos y fuerzas de seguridad para que asuman un rol activo en la creación de regulaciones, marcos legales y sistemas de monitoreo continuo, advirtiendo que la regulación de esta tecnología no debe quedar delegada exclusivamente a los intereses de las empresas tecnológicas.

Las declaraciones de Gates se suman al creciente debate internacional sobre la gobernanza de la inteligencia artificial y la necesidad de establecer barreras éticas y de ciberseguridad para mitigar amenazas a gran escala.