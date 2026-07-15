Desmantelan en Florida el centro de detención migratoria conocido como ‘Alcatraz de los Caimanes’

Durante casi un año, ese recinto funcionó como uno de los centros de detención de migrantes más controvertidos de Estados Unidos; hoy ya no opera. El denominado “Alcatraz de los Caimanes” (Alligator Alcatraz) fue desmantelado por completo, cerrando un recinto que acumuló numerosas denuncias por presuntas violaciones a los derechos de las personas migrantes mientras aguardaban sus trámites de deportación.

Podrás hallar: Relatos de quienes estuvieron bajo custodia

El centro inició sus operaciones en julio de 2025, ubicado en el condado de Collier, dentro de la región de los Everglades, y pronto se convirtió en símbolo de la postura migratoria más rígida implementada en Florida.

Miles de migrantes estuvieron recluidos en carpas con estructuras tipo jaula, mientras diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaban condiciones inhumanas, tratos denigrantes y violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos. Las autoridades estatales siempre rechazaron esas acusaciones.

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Uno de los testimonios más significativos es el de Justo Betancourt, quien permaneció bajo custodia en ese lugar y sufrió un derrame cerebral durante su estancia. Su hija, Arianne Betancourt, participó durante 33 semanas consecutivas en vigilias frente al centro para exigir su cierre y describió la desmantelación como algo que jamás imaginó presenciar.

“Al principio pensé que las imágenes eran creadas con inteligencia artificial. No podía creer que realmente lo estuvieran desmantelando”, expresó Arianne tras conocer la noticia.

Por su parte, Justo recordó con dolor la experiencia vivida dentro del recinto.

Imágenes aéreas muestran que el lugar quedó completamente vacío. Las filas de carpas fueron retiradas, las rejas permanecen cerradas y el enorme rótulo con el nombre “Alligator Alcatraz” también fue desmontado. La presencia policial que custodiaba el centro desapareció por completo.

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Relatos de los que estuvieron bajo custodia

Aunque el cierre representa el fin de una de las instalaciones migratorias más cuestionadas de Florida, para decenas de familias el dolor persiste. Organizaciones civiles sostienen que el desmantelamiento no borra las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y han reiterado el llamado a que se investiguen los hechos ocurridos durante el funcionamiento del centro.

El cierre de “Alcatraz de los Caimanes” marca el cierre de un capítulo que provocó una fuerte polémica tanto dentro como fuera de Estados Unidos por el trato ofrecido a miles de migrantes que pasaron por sus instalaciones.