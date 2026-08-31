Desalojan a decenas de turistas del Gran Cañón por inundaciones súbitas

Un gran número de turistas ha sido evacuado del Parque Nacional del Gran Cañón tras crecidas repentinas que afectaron varias zonas del cañón en Arizona, según informó este domingo el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS).

Al terminar las primeras horas del domingo, se habían evacuado no menos de 62 personas.

Las autoridades contemplaban evacuar a más residentes de diversos campamentos ante pronósticos de nuevas tormentas y lluvias intensas para este domingo y el lunes siguiente.

Con base en los datos más recientes, no se reportaron víctimas entre los evacuados, señaló el NPS en un comunicado.

«Las crecidas provocaron daños considerables a lo largo de todo el cañón Bright Angel. Prácticamente todas las pasarelas peatonales que cruzaban el arroyo Bright Angel quedaron destruidas, dejando imposible el paso a pie por el cauce», indicó el NPS en un comunicado.